https://1prime.ru/20241206/dogovor-853392160.html

Путин рассказал, зачем нужен договор с Минском о рынке электроэнергетики

Путин рассказал, зачем нужен договор с Минском о рынке электроэнергетики - 06.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, зачем нужен договор с Минском о рынке электроэнергетики

Договор Москвой и Минском о едином электроэнергетическом рынке позволит уменьшить траты потребителей, заявил на заседании Высшего государственного совета... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:34+0300

2024-12-06T15:34+0300

2024-12-06T16:05+0300

энергетика

россия

владимир путин

белоруссия

энергорынок

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Договор Москвой и Минском о едином электроэнергетическом рынке позволит уменьшить траты потребителей, заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин. Он сообщил, что сегодня был согласован и готов к подписанию договор о формировании единого электроэнергетического рынка."И это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Белоруссии", — сказал он.

https://1prime.ru/20241206/putin-853391416.html

белоруссия

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россия, владимир путин, белоруссия, энергорынок