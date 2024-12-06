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Путин рассказал, зачем нужен договор с Минском о рынке электроэнергетики - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, зачем нужен договор с Минском о рынке электроэнергетики
Путин рассказал, зачем нужен договор с Минском о рынке электроэнергетики - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, зачем нужен договор с Минском о рынке электроэнергетики
Договор Москвой и Минском о едином электроэнергетическом рынке позволит уменьшить траты потребителей, заявил на заседании Высшего государственного совета... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:34+0300
2024-12-06T16:05+0300
энергетика
россия
владимир путин
белоруссия
энергорынок
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Договор Москвой и Минском о едином электроэнергетическом рынке позволит уменьшить траты потребителей, заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин. Он сообщил, что сегодня был согласован и готов к подписанию договор о формировании единого электроэнергетического рынка."И это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Белоруссии", — сказал он.
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россия, владимир путин, белоруссия, энергорынок
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, БЕЛОРУССИЯ, энергорынок
15:34 06.12.2024 (обновлено: 16:05 06.12.2024)
 
Путин рассказал, зачем нужен договор с Минском о рынке электроэнергетики

Путин: договор с Минском о едином электроэнергетическом рынке снизит траты людей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Договор Москвой и Минском о едином электроэнергетическом рынке позволит уменьшить траты потребителей, заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент России Владимир Путин.
Он сообщил, что сегодня был согласован и готов к подписанию договор о формировании единого электроэнергетического рынка.
"И это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Белоруссии", — сказал он.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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ЭнергетикаРОССИЯВладимир ПутинБЕЛОРУССИЯэнергорынок
 
 
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