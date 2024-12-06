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Путин и Лукашенко подписали договор об общем рынке электроэнергии - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Путин и Лукашенко подписали договор об общем рынке электроэнергии
Путин и Лукашенко подписали договор об общем рынке электроэнергии - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин и Лукашенко подписали договор об общем рынке электроэнергии
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали в пятницу в Минске договор о создании объединенного рынка электрической... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:30+0300
2024-12-06T17:46+0300
энергетика
белоруссия
россия
энергорынок
электроэнергия
союзное государство
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МИНСК, 6 дек – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали в пятницу в Минске договор о создании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Соглашение было подписано по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства. Путин отметил, что договор о гарантиях взаимной безопасности и договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение."Конечно, этот договор имеет фундаментальное значение. Один — в сфере экономики, другой — в сфере безопасности, так как он, этот договор о гарантиях безопасности, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны России и Белоруссии, причем, как уже говорили, с применением всех имеющихся сил и средств", — сказал он.Стороны договора ранее выполнили внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания на высшем уровне. Решение подписать документ на уровне глав двух стран обусловлено тем, что проект договора разрабатывали как документ, который входит в состав права Союзного государства и формирует объединенный рынок. Предполагается, что договор должен будет пройти процедуру ратификации. Глава Минэнерго Белоруссии Алексей Кушнаренко ранее в пятницу рассказал журналистам, что реализация первого этапа формирования единого рынка электроэнергии в СГ стартует в следующем году. На данном этапе предполагается, что все отношения будут строиться через уполномоченных сетевых операторов, которых определят с белорусской и российской сторон. В целом планируется, что рынок будет формироваться поэтапно с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими и организационными особенностями. Рынок будет работать на основе правил. В первой половине 2025 года будут согласованы правила функционирования объединенного рынка электроэнергии Союзного государства.
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белоруссия, россия, энергорынок, электроэнергия, союзное государство
Энергетика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, энергорынок, электроэнергия, Союзное государство
17:30 06.12.2024 (обновлено: 17:46 06.12.2024)
 
Путин и Лукашенко подписали договор об общем рынке электроэнергии

Путин и Лукашенко подписали договор об рынке электроэнергии Союзного государства

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МИНСК, 6 дек – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали в пятницу в Минске договор о создании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Соглашение было подписано по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства.
Путин отметил, что договор о гарантиях взаимной безопасности и договор о едином рынке электроэнергии имеют фундаментальное значение.
"Конечно, этот договор имеет фундаментальное значение. Один — в сфере экономики, другой — в сфере безопасности, так как он, этот договор о гарантиях безопасности, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны России и Белоруссии, причем, как уже говорили, с применением всех имеющихся сил и средств", — сказал он.
Стороны договора ранее выполнили внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания на высшем уровне. Решение подписать документ на уровне глав двух стран обусловлено тем, что проект договора разрабатывали как документ, который входит в состав права Союзного государства и формирует объединенный рынок. Предполагается, что договор должен будет пройти процедуру ратификации.
Глава Минэнерго Белоруссии Алексей Кушнаренко ранее в пятницу рассказал журналистам, что реализация первого этапа формирования единого рынка электроэнергии в СГ стартует в следующем году. На данном этапе предполагается, что все отношения будут строиться через уполномоченных сетевых операторов, которых определят с белорусской и российской сторон. В целом планируется, что рынок будет формироваться поэтапно с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими и организационными особенностями. Рынок будет работать на основе правил. В первой половине 2025 года будут согласованы правила функционирования объединенного рынка электроэнергии Союзного государства.
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