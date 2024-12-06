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Белград надеется согласовать с Венгрией нефтепровод-отвод от "Дружбы"

Белград надеется согласовать с Венгрией нефтепровод-отвод от "Дружбы" - 06.12.2024, ПРАЙМ

Белград надеется согласовать с Венгрией нефтепровод-отвод от "Дружбы"

Сербия надеется в 2025 году согласовать с Венгрией проект трубопровода, который подключит страну к нефтепроводу "Дружба", сообщил вице-премьер Сербии Александр... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T09:53+0300

2024-12-06T09:53+0300

2024-12-06T09:53+0300

энергетика

сербия

венгрия

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 6 дек - ПРАЙМ. Сербия надеется в 2025 году согласовать с Венгрией проект трубопровода, который подключит страну к нефтепроводу "Дружба", сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Я рассчитываю, что мы очень быстро договоримся с Венгрией. Как вы знаете, у нас есть проект этого нефтепровода, и мы уже работаем над согласованием с венгерской стороной. Надеемся договориться с Венгрией в следующем году", - сказал он о планах по строительству нефтепровода-отвода от "Дружбы". Сербия обратилась к России за помощью в реализации этого нефтепровода , и "Транснефть" готова посодействовать, говорил в ноябре журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда. Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Технико-экономическое обоснование строительства Сербия планирует завершить до конца этого года, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией , который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF.

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сербия, венгрия