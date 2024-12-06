https://1prime.ru/20241206/energetika-853390823.html

Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу

Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу - 06.12.2024, ПРАЙМ

Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на скорейший запуск общих энергетических рынков нефти и газа с Россией. Об этом белорусский лидер... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:17+0300

2024-12-06T15:17+0300

2024-12-06T15:17+0300

энергетика

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на скорейший запуск общих энергетических рынков нефти и газа с Россией. Об этом белорусский лидер заявил в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.По словам президента Белоруссии, в рамках встречи планируется заключение договора о формировании объединенного рынка электроэнергии."Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - подчеркнул Лукашенко.Президент России Владимир Путин также отметил, что Москва и Минск укрепляют деловые и кооперационные связи в рамках Союзного государства, развивают торговые и инвестиционные обмены, а также создают условия для стабильного роста экономик обеих стран.

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белоруссия

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россия, белоруссия, александр лукашенко