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Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу
Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу - 06.12.2024, ПРАЙМ
Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на скорейший запуск общих энергетических рынков нефти и газа с Россией. Об этом белорусский лидер... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:17+0300
2024-12-06T15:17+0300
2024-12-06T15:17+0300
энергетика
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на скорейший запуск общих энергетических рынков нефти и газа с Россией. Об этом белорусский лидер заявил в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.По словам президента Белоруссии, в рамках встречи планируется заключение договора о формировании объединенного рынка электроэнергии."Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - подчеркнул Лукашенко.Президент России Владимир Путин также отметил, что Москва и Минск укрепляют деловые и кооперационные связи в рамках Союзного государства, развивают торговые и инвестиционные обмены, а также создают условия для стабильного роста экономик обеих стран.
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россия, белоруссия, александр лукашенко
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу
Лукашенко: Минск рассчитывает на скорейший запуск общих с Россией энергорынков
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на скорейший запуск общих энергетических рынков нефти и газа с Россией. Об этом белорусский лидер заявил в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
По словам президента Белоруссии, в рамках встречи планируется заключение договора о формировании объединенного рынка электроэнергии.
"Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - подчеркнул Лукашенко.
Президент России Владимир Путин также отметил, что Москва и Минск укрепляют деловые и кооперационные связи в рамках Союзного государства, развивают торговые и инвестиционные обмены, а также создают условия для стабильного роста экономик обеих стран.
Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 миллиарда долларов