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Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января
Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января - 06.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января
Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:32+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "С 1 января 2025 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что стоимость останется ниже фактических затрат столицы на эвакуацию.
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россия, москва, эвакуация автомобилей, тарифы
РОССИЯ, МОСКВА, эвакуация автомобилей, тарифы
Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января
Дептранс Москвы: стоимость эвакуации и хранения транспорта изменится с 1 января
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 1 января 2025 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что стоимость останется ниже фактических затрат столицы на эвакуацию.
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