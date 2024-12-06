https://1prime.ru/20241206/evakuatsiya-853404560.html

Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января

Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января - 06.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января

Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T20:32+0300

2024-12-06T20:32+0300

2024-12-06T20:33+0300

россия

москва

эвакуация автомобилей

тарифы

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств в Москве будет скорректирована с 1 января 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "С 1 января 2025 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что стоимость останется ниже фактических затрат столицы на эвакуацию.

https://1prime.ru/20241205/uaz-853372423.html

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россия, москва, эвакуация автомобилей, тарифы