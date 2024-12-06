Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241206/evropa-853379874.html
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе
Европа не готова воевать за Украину, а испытание Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" серьезно ее обеспокоило, заявил изданию Foreign... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:54+0300
2024-12-06T10:54+0300
политика
россия
ес
сша
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Европа не готова воевать за Украину, а испытание Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" серьезно ее обеспокоило, заявил изданию Foreign Policy экс-зампомощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд."Они могут возражать и говорят всякого рода вещи..., но они не готовы воевать за Украину, и (президент РФ) Путин заставил их понервничать, особенно после пуска баллистической ракеты средней дальности", - отметил он в беседе с изданием.По словам Таунсенда, некоторые европейцы втайне обрадуются урегулированию конфликта, поскольку им не придется тратить деньги на Украину. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://1prime.ru/20241206/konflikt-853378819.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, сша, "орешник"
Политика, РОССИЯ, ЕС, США, "Орешник"
10:54 06.12.2024
 
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе

Экс-чиновник США Таунсенд: Европа не готова воевать за Киев

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Европа не готова воевать за Украину, а испытание Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" серьезно ее обеспокоило, заявил изданию Foreign Policy экс-зампомощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд.
"Они могут возражать и говорят всякого рода вещи..., но они не готовы воевать за Украину, и (президент РФ) Путин заставил их понервничать, особенно после пуска баллистической ракеты средней дальности", - отметил он в беседе с изданием.
По словам Таунсенда, некоторые европейцы втайне обрадуются урегулированию конфликта, поскольку им не придется тратить деньги на Украину.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
"Близка как никогда". В США забили тревогу из-за предупреждения России
10:29
 
ПолитикаРОССИЯЕССША"Орешник"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала