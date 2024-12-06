https://1prime.ru/20241206/evropa-853379874.html
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе
Европа не готова воевать за Украину, а испытание Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" серьезно ее обеспокоило, заявил изданию Foreign... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:54+0300
2024-12-06T10:54+0300
2024-12-06T10:54+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Европа не готова воевать за Украину, а испытание Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" серьезно ее обеспокоило, заявил изданию Foreign Policy экс-зампомощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд."Они могут возражать и говорят всякого рода вещи..., но они не готовы воевать за Украину, и (президент РФ) Путин заставил их понервничать, особенно после пуска баллистической ракеты средней дальности", - отметил он в беседе с изданием.По словам Таунсенда, некоторые европейцы втайне обрадуются урегулированию конфликта, поскольку им не придется тратить деньги на Украину. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, ес, сша, "орешник"
Политика, РОССИЯ, ЕС, США, "Орешник"
"Не готова воевать". Экс-чиновник США неожиданно высказался о Европе
Экс-чиновник США Таунсенд: Европа не готова воевать за Киев
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ.
Европа не готова воевать за Украину, а испытание Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" серьезно ее обеспокоило, заявил
изданию Foreign Policy экс-зампомощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд.
"Они могут возражать и говорят всякого рода вещи..., но они не готовы воевать за Украину, и (президент РФ) Путин заставил их понервничать, особенно после пуска баллистической ракеты средней дальности", - отметил он в беседе с изданием.
По словам Таунсенда, некоторые европейцы втайне обрадуются урегулированию конфликта, поскольку им не придется тратить деньги на Украину.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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