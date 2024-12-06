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Переговоры в ЕС об оборонном фонде затягиваются, пишут СМИ
Переговоры в ЕС об оборонном фонде затягиваются, пишут СМИ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Переговоры в ЕС об оборонном фонде затягиваются, пишут СМИ
Страны ЕС до конца года вряд ли заключат сделку об оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро для поддержки своего производства и Украины на ближайшие три года,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:05+0300
2024-12-06T11:05+0300
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ВАРШАВА, 6 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС до конца года вряд ли заключат сделку об оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро для поддержки своего производства и Украины на ближайшие три года, сообщает польская газета Rzeczpospolita. "Следующий этап переговоров по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP) должен был завершиться к концу декабря. Однако переговоры, скорее всего, затянутся и будут отложены до польского председательства (в ЕС в первой половине 2025 года – ред.). Однако запуск программы в первой половине года вряд ли состоится", - сообщает издание. Целью председательства Венгрии, которое заканчивается в декабре, является достижение "общего подхода", который затем может быть принят Советом ЕС. "На мой взгляд, в эти сроки добиться этого будет очень сложно", – сказал газете один из польских чиновников, участвующих в переговорном процессе. Как отмечает издание, в будущем на основе этой программы, вероятно, будут выделены гораздо большие средства, чем упомянутые 1,5 миллиарда евро. "Поэтому переговоры по проекту этого постановления очень важны для польской оборонной промышленности. Тем более, что в двух предшествующих EDIP программах - EDIRPA (совместные закупки) и ASAP (программа боеприпасов) польская оружейная промышленность получила лишь 2 миллиона евро, то есть 0,25%, от общего бюджета в 800 миллионов евро", - отметила Rzeczpospolitа. По ее мнению, если переговоры не завершатся к концу декабря, они перейдут к польской стороне, "что даст нам дополнительные возможности для выработки консенсуса". Следующий шаг – согласовать документ с Европейской комиссией, Европейским парламентом и Советом ЕС. Эта работа должна быть завершена к середине года. "В оптимистическом варианте конкурсы по EDIP будут объявлены во второй половине 2025 года, а первых выплат средств можно ожидать на рубеже 2025 и 2026 годов", - резюмировала газета. Ранее агентство Блумберг отмечало, что подобное соглашение может позволить одновременно развивать европейскую оборонную промышленность и сохранить возможность оперативно закупать импортное "оборудование" для его поставок Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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польша, ес, фонд
Экономика, ПОЛЬША, ЕС, фонд
Переговоры в ЕС об оборонном фонде затягиваются, пишут СМИ
Rzeczpospolita: переговоры в ЕС об оборонном фонде в 1,5 млрд евро затягиваются
ВАРШАВА, 6 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС до конца года вряд ли заключат сделку об оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро для поддержки своего производства и Украины на ближайшие три года, сообщает польская газета Rzeczpospolita.
"Следующий этап переговоров по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP) должен был завершиться к концу декабря. Однако переговоры, скорее всего, затянутся и будут отложены до польского председательства (в ЕС в первой половине 2025 года – ред.). Однако запуск программы в первой половине года вряд ли состоится", - сообщает издание.
Целью председательства Венгрии, которое заканчивается в декабре, является достижение "общего подхода", который затем может быть принят Советом ЕС.
"На мой взгляд, в эти сроки добиться этого будет очень сложно", – сказал газете один из польских чиновников, участвующих в переговорном процессе.
Как отмечает издание, в будущем на основе этой программы, вероятно, будут выделены гораздо большие средства, чем упомянутые 1,5 миллиарда евро.
"Поэтому переговоры по проекту этого постановления очень важны для польской оборонной промышленности. Тем более, что в двух предшествующих EDIP программах - EDIRPA (совместные закупки) и ASAP (программа боеприпасов) польская оружейная промышленность получила лишь 2 миллиона евро, то есть 0,25%, от общего бюджета в 800 миллионов евро", - отметила Rzeczpospolitа.
По ее мнению, если переговоры не завершатся к концу декабря, они перейдут к польской стороне, "что даст нам дополнительные возможности для выработки консенсуса". Следующий шаг – согласовать документ с Европейской комиссией, Европейским парламентом и Советом ЕС. Эта работа должна быть завершена к середине года. "В оптимистическом варианте конкурсы по EDIP будут объявлены во второй половине 2025 года, а первых выплат средств можно ожидать на рубеже 2025 и 2026 годов", - резюмировала газета.
Ранее агентство Блумберг отмечало, что подобное соглашение может позволить одновременно развивать европейскую оборонную промышленность и сохранить возможность оперативно закупать импортное "оборудование" для его поставок Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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