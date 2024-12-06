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ФСБ задержала членов колумбийского картеля "Кали" с кокаином для стран ЕС

ФСБ задержала членов колумбийского картеля "Кали" с кокаином для стран ЕС - 06.12.2024, ПРАЙМ

ФСБ задержала членов колумбийского картеля "Кали" с кокаином для стран ЕС

В России были задержаны члены колумбийского картеля "Кали", которые планировали транспортировку 570 килограммов кокаина в страны Евросоюза, заявили в ЦОС ФСБ... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T10:02+0300

2024-12-06T10:02+0300

2024-12-06T10:21+0300

происшествия

россия

ес

наркотики

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В России были задержаны члены колумбийского картеля "Кали", которые планировали транспортировку 570 килограммов кокаина в страны Евросоюза, заявили в ЦОС ФСБ России."ФСБ и ФТС РФ при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля "Кали". Из незаконного оборота у них изъято 570 кг кокаина, оптовая стоимость которого на российском "черном рынке" составляет 1,5 млрд рублей, а розничная превышает 5,5 млрд рублей", - сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что благодаря таможенному контролю и оперативной информации, сотрудники ФСБ обнаружили грузовик из Перу, в котором были брикеты с кокаином. Члены картеля изъяли наркотики и перегрузили их в контейнер для отправки в Евросоюз.В результате операции были задержаны двое иностранных граждан, известных как члены колумбийского наркосиндиката. В ФСБ отмечают, что это уже пятая партия латиноамериканского кокаина, задержанная в России в 2024 году. В отношении задержанных наркоторговцев возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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россия, ес, наркотики