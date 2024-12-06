https://1prime.ru/20241206/gaz-853377363.html
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин - 06.12.2024, ПРАЙМ
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин
Сербская газовая компания "Сербиягаз" ведет переговоры в Санкт-Петербурге с российской стороной относительно оплаты поставки российского газа. Об этом в беседе... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:44+0300
2024-12-06T09:44+0300
2024-12-06T09:44+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сербская газовая компания "Сербиягаз" ведет переговоры в Санкт-Петербурге с российской стороной относительно оплаты поставки российского газа. Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин."Проблемы (с оплатой газа - ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом", - рассказал вице-премьер.Вулин отметил, что Сербия не вводила и не планирует вводить санкции против России, так как это является твердой политикой и позицией президента Сербии Александра Вучича. Подробности в вопросе оплаты российского голубого топлива вице-премьер не раскрыл.
https://1prime.ru/20241121/gaz-852992647.html
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россия, сербия, газ
Энергетика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Газ
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин
Вулин: Сербия и Россия ведут переговоры в Петербурге об оплате российского газа
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сербская газовая компания "Сербиягаз" ведет переговоры в Санкт-Петербурге с российской стороной относительно оплаты поставки российского газа. Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Проблемы (с оплатой газа - ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом", - рассказал вице-премьер.
Вулин отметил, что Сербия не вводила и не планирует вводить санкции против России, так как это является твердой политикой и позицией президента Сербии Александра Вучича. Подробности в вопросе оплаты российского голубого топлива вице-премьер не раскрыл.
Сербия надеется подписать с Россией новое соглашение по газу в 2025 году