https://1prime.ru/20241206/gaz-853377363.html

Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин

Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин - 06.12.2024, ПРАЙМ

Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин

Сербская газовая компания "Сербиягаз" ведет переговоры в Санкт-Петербурге с российской стороной относительно оплаты поставки российского газа. Об этом в беседе... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T09:44+0300

2024-12-06T09:44+0300

2024-12-06T09:44+0300

энергетика

россия

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газ

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сербская газовая компания "Сербиягаз" ведет переговоры в Санкт-Петербурге с российской стороной относительно оплаты поставки российского газа. Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин."Проблемы (с оплатой газа - ред.) вероятно, возникнут. Но прямо сейчас делегация Сербской газовой компании находится в Санкт-Петербурге, и они решают проблему с газом", - рассказал вице-премьер.Вулин отметил, что Сербия не вводила и не планирует вводить санкции против России, так как это является твердой политикой и позицией президента Сербии Александра Вучича. Подробности в вопросе оплаты российского голубого топлива вице-премьер не раскрыл.

https://1prime.ru/20241121/gaz-852992647.html

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россия, сербия, газ