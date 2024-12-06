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Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму
Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму - 06.12.2024, ПРАЙМ
Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму
Сербия уже обратилась к России с просьбой увеличить поставки газа на зимний период, и уже начала увеличивать закупки. Об этом сообщил вице-премьер Сербии... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:51+0300
2024-12-06T11:26+0300
энергетика
россия
сербия
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сербия уже обратилась к России с просьбой увеличить поставки газа на зимний период, и уже начала увеличивать закупки. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин."Мы уже попросили (Россию - ред.) увеличить поставки и уже увеличили закупки (газа - ред.), но это только для зимнего периода", - отметил он на полях Веронского Евразийского экономического форума.Сербия уверена, что поставки газа из России будут продолжаться, несмотря на возможное прекращение транзита через Украину начиная с 2025 года, резюмировал Вулин.
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россия, сербия
Энергетика, РОССИЯ, СЕРБИЯ
09:51 06.12.2024 (обновлено: 11:26 06.12.2024)
 
Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму

Вулин: Сербия попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящую зиму

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сербия уже обратилась к России с просьбой увеличить поставки газа на зимний период, и уже начала увеличивать закупки. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Мы уже попросили (Россию - ред.) увеличить поставки и уже увеличили закупки (газа - ред.), но это только для зимнего периода", - отметил он на полях Веронского Евразийского экономического форума.
Сербия уверена, что поставки газа из России будут продолжаться, несмотря на возможное прекращение транзита через Украину начиная с 2025 года, резюмировал Вулин.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин
09:44
 
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