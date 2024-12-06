https://1prime.ru/20241206/gaz-853377694.html
Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму
Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму - 06.12.2024, ПРАЙМ
Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму
Сербия уже обратилась к России с просьбой увеличить поставки газа на зимний период, и уже начала увеличивать закупки. Об этом сообщил вице-премьер Сербии... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:51+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сербия уже обратилась к России с просьбой увеличить поставки газа на зимний период, и уже начала увеличивать закупки. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин."Мы уже попросили (Россию - ред.) увеличить поставки и уже увеличили закупки (газа - ред.), но это только для зимнего периода", - отметил он на полях Веронского Евразийского экономического форума.Сербия уверена, что поставки газа из России будут продолжаться, несмотря на возможное прекращение транзита через Украину начиная с 2025 года, резюмировал Вулин.
https://1prime.ru/20241206/gaz-853377363.html
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россия, сербия
Энергетика, РОССИЯ, СЕРБИЯ
Белград попросил Россию нарастить поставки газа на предстоящую зиму
Вулин: Сербия попросила Россию увеличить поставки газа на предстоящую зиму
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сербия уже обратилась к России с просьбой увеличить поставки газа на зимний период, и уже начала увеличивать закупки. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Мы уже попросили (Россию - ред.) увеличить поставки и уже увеличили закупки (газа - ред.), но это только для зимнего периода", - отметил он на полях Веронского Евразийского экономического форума.
Сербия уверена, что поставки газа из России будут продолжаться, несмотря на возможное прекращение транзита через Украину начиная с 2025 года, резюмировал Вулин.
Сербия и Россия ведут переговоры об оплате газа, заявил Вулин