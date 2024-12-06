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ЕС давит на США ради смягчения санкций против Газпромбанка, сообщили СМИ
ЕС давит на США ради смягчения санкций против Газпромбанка, сообщили СМИ - 06.12.2024, ПРАЙМ
ЕС давит на США ради смягчения санкций против Газпромбанка, сообщили СМИ
Брюссель оказывает давление на Вашингтон ради смягчения санкций против Газпромбанка (ГПБ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:07+0300
2024-12-06T20:07+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Брюссель оказывает давление на Вашингтон ради смягчения санкций против Газпромбанка (ГПБ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. США 21 ноября ввели санкции против ГПБ и шести его иностранных дочерних структур. Банк после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за границей. ГПБ 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты банка отключены от платежной системы UnionPay. В публикации Bloomberg говорится, что ЕС оказывает давление на США, "чтобы они изучили способы смягчения американских санкций в отношении российского Газпромбанка". Согласно информации источников агентства, данные меры предпринимаются с целью обеспечения поставок российского газа в Европу.Источники также сообщили, что Брюссель и Вашингтон обсуждают тип и масштабы смягчающих мер после того, как некоторые страны и компании в ЕС предупредили о создании санкциями угрозы для безопасности поставок в регион. Как отмечает Bloomberg, в ходе переговоров обсуждается, можно ли законно проводить платежи через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге, или лучше использовать другие канаты платежей.
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ес, сша, газпромбанк, санкции против рф, поставки газа
Политика, ЕС, США, Газпромбанк, санкции против РФ, поставки газа
ЕС давит на США ради смягчения санкций против Газпромбанка, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕС пытается давить на США ради смягчения санкций против Газпромбанка
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Брюссель оказывает давление на Вашингтон ради смягчения санкций против Газпромбанка (ГПБ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
США 21 ноября ввели санкции против ГПБ и шести его иностранных дочерних структур. Банк после включения в санкционный список Минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за границей. ГПБ 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты банка отключены от платежной системы UnionPay.
В публикации Bloomberg говорится, что ЕС оказывает давление на США, "чтобы они изучили способы смягчения американских санкций в отношении российского Газпромбанка".
Согласно информации источников агентства, данные меры предпринимаются с целью обеспечения поставок российского газа в Европу.
Источники также сообщили, что Брюссель и Вашингтон обсуждают тип и масштабы смягчающих мер после того, как некоторые страны и компании в ЕС предупредили о создании санкциями угрозы для безопасности поставок в регион. Как отмечает Bloomberg, в ходе переговоров обсуждается, можно ли законно проводить платежи через дочернюю компанию Газпромбанка в Люксембурге, или лучше использовать другие канаты платежей.
В ГПБ заявили, что только через него проходят расчеты за газ в рублях