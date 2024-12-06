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Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику - 06.12.2024, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику
Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о наказании за содействие противнику в деятельности,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:42+0300
2024-12-06T11:42+0300
политика
россия
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закон
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о наказании за содействие противнику в деятельности, направленной против безопасности России."Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству решил: рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 671359-8 "О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекса Российской Федерации" с новым наименованием "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", - говорится в решении комитета.Кроме того, комитет ГД одобрил поправки в уголовный кодекс России, которые вводят новую статью 276.1. Согласно этой статье, оказание иностранцем помощи врагу в деятельности, направленной против безопасности России, будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а также штрафом до 500 тысяч рублей.Поправки распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, которые предоставляют финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в деятельности, угрожающей безопасности страны.Однако, если лицо, совершившее указанное преступление, добровольно и своевременно сообщит органам власти или поможет предотвратить дальнейший ущерб интересам России и его действия не содержат других преступлений, то оно будет освобождено от уголовной ответственности.
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россия, госдума, закон
Политика, РОССИЯ, Госдума, закон
11:42 06.12.2024
 
Комитет Госдумы одобрил проект о наказании за помощь противнику

Комитет ГД одобрил проект об уголовном наказании за помощь противнику

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект о наказании за содействие противнику в деятельности, направленной против безопасности России.
"Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству решил: рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 671359-8 "О внесении изменений в статьи 275 и 279 Уголовного кодекса Российской Федерации" с новым наименованием "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", - говорится в решении комитета.
Кроме того, комитет ГД одобрил поправки в уголовный кодекс России, которые вводят новую статью 276.1. Согласно этой статье, оказание иностранцем помощи врагу в деятельности, направленной против безопасности России, будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а также штрафом до 500 тысяч рублей.
Поправки распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, которые предоставляют финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в деятельности, угрожающей безопасности страны.
Однако, если лицо, совершившее указанное преступление, добровольно и своевременно сообщит органам власти или поможет предотвратить дальнейший ущерб интересам России и его действия не содержат других преступлений, то оно будет освобождено от уголовной ответственности.
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