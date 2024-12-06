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Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ
Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ
Жесткая денежно-кредитная политика будет колоссальным вызовом для бизнеса банковского сектора РФ в 2025 году, снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:35+0300
2024-12-06T10:35+0300
2024-12-06T10:45+0300
экономика
россия
сбербанк
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика будет колоссальным вызовом для бизнеса банковского сектора РФ в 2025 году, снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй половины года, сказал в ходе Дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф."Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика – и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации ... Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 25-го года", - сказал Греф.
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Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, ДКП
Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ
Греф: снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй половины 2025 года
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика будет колоссальным вызовом для бизнеса банковского сектора РФ в 2025 году, снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй половины года, сказал в ходе Дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф.
"Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика – и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации ... Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 25-го года", - сказал Греф.
В ЦБ опровергли снижение ключевой ставки в 2025 году