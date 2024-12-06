https://1prime.ru/20241206/gref-853379095.html

Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ

Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ - 06.12.2024, ПРАЙМ

Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ

Жесткая денежно-кредитная политика будет колоссальным вызовом для бизнеса банковского сектора РФ в 2025 году, снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T10:35+0300

2024-12-06T10:35+0300

2024-12-06T10:45+0300

экономика

россия

сбербанк

дкп

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика будет колоссальным вызовом для бизнеса банковского сектора РФ в 2025 году, снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй половины года, сказал в ходе Дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф."Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика – и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации ... Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 25-го года", - сказал Греф.

https://1prime.ru/20241206/stavka-853378161.html

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россия, сбербанк, дкп