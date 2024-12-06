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Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ - 06.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ
Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ
Жесткая денежно-кредитная политика будет колоссальным вызовом для бизнеса банковского сектора РФ в 2025 году, снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:35+0300
2024-12-06T10:45+0300
экономика
россия
сбербанк
дкп
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика будет колоссальным вызовом для бизнеса банковского сектора РФ в 2025 году, снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй половины года, сказал в ходе Дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф."Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика – и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации ... Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 25-го года", - сказал Греф.
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россия, сбербанк, дкп
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, ДКП
10:35 06.12.2024 (обновлено: 10:45 06.12.2024)
 
Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ

Греф: снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй половины 2025 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика будет колоссальным вызовом для бизнеса банковского сектора РФ в 2025 году, снижение ставки ЦБ ожидается не ранее второй половины года, сказал в ходе Дня инвестора глава Сбербанка Герман Греф.
"Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика – и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации ... Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 25-го года", - сказал Греф.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
В ЦБ опровергли снижение ключевой ставки в 2025 году
10:04
 
ЭкономикаРОССИЯСбербанкДКП
 
 
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