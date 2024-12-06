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"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф - 06.12.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф
"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф
Сбербанк не имеет планов объединять усилия с "Яндексом" для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ); если лидеры этой сферы "сольются в экстазе",... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:54+0300
2024-12-06T12:54+0300
россия
сбербанк
яндекс
ии
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк не имеет планов объединять усилия с "Яндексом" для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ); если лидеры этой сферы "сольются в экстазе", страна не выиграет - на рынке важна конкуренция, заявил глава "Сбера" Герман Греф во время Дня инвестора. "Таких планов нет", - сказал банкир, отвечая на вопрос о возможном объединении усилий "Сбера" и "Яндекса" в сфере развития ИИ. "Более того, мне кажутся они вредными. Совсем не надо, чтобы мы с "Яндексом" объединились. Здорово, что у нас есть две модели, и здорово, что у нас есть конкуренция", - пояснил он. Работа "Яндекса" в России, по мнению Грефа, критически важна для поддержания конкурентной высокотехнологичной среды. "Нам такой конкурент просто крайне нужен. Если мы сольемся в экстазе, я не думаю, что страна выиграет", - заявил он. Греф также добавил, что "Сбер" еще ни разу не совершил ни одной сделки, которая нарушила бы конкуренцию на рынке: "Мы не купили ни один банк. Что стало бы с банковской системой, если бы мы чуть-чуть направили туда свои усилия и прибыль, как делают некоторые другие, в других секторах в том числе?" Кроме того, по мнению банкира, российского рынка достаточно для монетизации обеих моделей инфраструктуры для ИИ – и "Сбера", и "Яндекса", причем последний активно продвигает свои решения за рубежом. "Будем кооперироваться, но здесь очень важно сохранить конкуренцию", - подчеркнул глава банка. Греф заявил также, что модели "Сбера" сейчас опережают разработки "Яндекса" "по всем метрикам". При этом банкир считает естественным для каждой технологической компании стремление получить временную монополию на рынке. "Весь инновационный прорыв компаний направлен на то, чтобы временно получить монополию на что-то. Придумал технологию, как сейчас OpenAI, и он снимает свою ренту, как только может сейчас, и капитализирует ее", – сказал Греф, добавив, что остальные компании вынуждены догонять лидера.
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россия, сбербанк, яндекс, ии
РОССИЯ, Сбербанк, Яндекс, ИИ
12:54 06.12.2024
 
"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф

Греф: "Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк не имеет планов объединять усилия с "Яндексом" для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ); если лидеры этой сферы "сольются в экстазе", страна не выиграет - на рынке важна конкуренция, заявил глава "Сбера" Герман Греф во время Дня инвестора.
"Таких планов нет", - сказал банкир, отвечая на вопрос о возможном объединении усилий "Сбера" и "Яндекса" в сфере развития ИИ.
"Более того, мне кажутся они вредными. Совсем не надо, чтобы мы с "Яндексом" объединились. Здорово, что у нас есть две модели, и здорово, что у нас есть конкуренция", - пояснил он.
Работа "Яндекса" в России, по мнению Грефа, критически важна для поддержания конкурентной высокотехнологичной среды. "Нам такой конкурент просто крайне нужен. Если мы сольемся в экстазе, я не думаю, что страна выиграет", - заявил он.
Греф также добавил, что "Сбер" еще ни разу не совершил ни одной сделки, которая нарушила бы конкуренцию на рынке: "Мы не купили ни один банк. Что стало бы с банковской системой, если бы мы чуть-чуть направили туда свои усилия и прибыль, как делают некоторые другие, в других секторах в том числе?"
Кроме того, по мнению банкира, российского рынка достаточно для монетизации обеих моделей инфраструктуры для ИИ – и "Сбера", и "Яндекса", причем последний активно продвигает свои решения за рубежом. "Будем кооперироваться, но здесь очень важно сохранить конкуренцию", - подчеркнул глава банка.
Греф заявил также, что модели "Сбера" сейчас опережают разработки "Яндекса" "по всем метрикам". При этом банкир считает естественным для каждой технологической компании стремление получить временную монополию на рынке. "Весь инновационный прорыв компаний направлен на то, чтобы временно получить монополию на что-то. Придумал технологию, как сейчас OpenAI, и он снимает свою ренту, как только может сейчас, и капитализирует ее", – сказал Греф, добавив, что остальные компании вынуждены догонять лидера.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году
11:22
 
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