https://1prime.ru/20241206/gref-853384867.html

"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф

"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф - 06.12.2024, ПРАЙМ

"Сбер" не будет "сливаться в экстазе" с "Яндексом" в сфере ИИ, заявил Греф

Сбербанк не имеет планов объединять усилия с "Яндексом" для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ); если лидеры этой сферы "сольются в экстазе",... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T12:54+0300

2024-12-06T12:54+0300

2024-12-06T12:54+0300

россия

сбербанк

яндекс

ии

https://cdnn.1prime.ru/img/83102/22/831022289_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_08cb048351482e81c765755cb6540828.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк не имеет планов объединять усилия с "Яндексом" для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ); если лидеры этой сферы "сольются в экстазе", страна не выиграет - на рынке важна конкуренция, заявил глава "Сбера" Герман Греф во время Дня инвестора. "Таких планов нет", - сказал банкир, отвечая на вопрос о возможном объединении усилий "Сбера" и "Яндекса" в сфере развития ИИ. "Более того, мне кажутся они вредными. Совсем не надо, чтобы мы с "Яндексом" объединились. Здорово, что у нас есть две модели, и здорово, что у нас есть конкуренция", - пояснил он. Работа "Яндекса" в России, по мнению Грефа, критически важна для поддержания конкурентной высокотехнологичной среды. "Нам такой конкурент просто крайне нужен. Если мы сольемся в экстазе, я не думаю, что страна выиграет", - заявил он. Греф также добавил, что "Сбер" еще ни разу не совершил ни одной сделки, которая нарушила бы конкуренцию на рынке: "Мы не купили ни один банк. Что стало бы с банковской системой, если бы мы чуть-чуть направили туда свои усилия и прибыль, как делают некоторые другие, в других секторах в том числе?" Кроме того, по мнению банкира, российского рынка достаточно для монетизации обеих моделей инфраструктуры для ИИ – и "Сбера", и "Яндекса", причем последний активно продвигает свои решения за рубежом. "Будем кооперироваться, но здесь очень важно сохранить конкуренцию", - подчеркнул глава банка. Греф заявил также, что модели "Сбера" сейчас опережают разработки "Яндекса" "по всем метрикам". При этом банкир считает естественным для каждой технологической компании стремление получить временную монополию на рынке. "Весь инновационный прорыв компаний направлен на то, чтобы временно получить монополию на что-то. Придумал технологию, как сейчас OpenAI, и он снимает свою ренту, как только может сейчас, и капитализирует ее", – сказал Греф, добавив, что остальные компании вынуждены догонять лидера.

https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853380746.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, яндекс, ии