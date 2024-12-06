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Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах

Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах - 06.12.2024, ПРАЙМ

Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты: перспектив получить доходность от валюты нет. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T13:49+0300

2024-12-06T13:49+0300

2024-12-06T13:49+0300

герман греф

сбербанк

финансы

банки

доллар

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты: перспектив получить доходность от валюты нет. "Я знаю какое-то количество вопросов: а что мне делать с долларами, вот они пролежали у меня под подушкой три года, что с ними делать? Несите, конвертируйте и кладите на депозиты, нет никакой перспективы получить какую-то доходность... Никто не платит сегодня в стране доходность по валютным депозитам", - сказал он, во время сессии вопросов и ответов на дне инвестора Сбербанка. Греф также указал, что "доходность в рублях на депозитах гарантированная", поэтому нет смысла держать деньги в долларах. По его словам, в 2022 году очень многие люди побежали и сделали большие "зеленые запасы", однако с учетом того, что инфляция в США за это время достигала практически 10%, то за три года накопленная инфляция составляет порядка 20%. "Если вы положили 100 долларов в 2022 году под подушку, сегодня от них осталось уже 80, в лучшем случае", - подчеркнул Греф. По его словам, Сбербанк фиксирует, что люди начинают рационально конвертировать валюту. "Повышенный фон притока валюты наличной, люди конвертируют в рубли и инвестируют деньги, в первую очередь, конечно, в депозиты", - заключил банкир.

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герман греф, сбербанк, финансы, банки, доллар