Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241206/gref-853386466.html
Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах
Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах - 06.12.2024, ПРАЙМ
Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах
Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты: перспектив получить доходность от валюты нет. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T13:49+0300
2024-12-06T13:49+0300
герман греф
сбербанк
финансы
банки
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910123_0:393:2940:2047_1920x0_80_0_0_0812e112df4ddcb81516c647fc51a9db.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты: перспектив получить доходность от валюты нет. "Я знаю какое-то количество вопросов: а что мне делать с долларами, вот они пролежали у меня под подушкой три года, что с ними делать? Несите, конвертируйте и кладите на депозиты, нет никакой перспективы получить какую-то доходность... Никто не платит сегодня в стране доходность по валютным депозитам", - сказал он, во время сессии вопросов и ответов на дне инвестора Сбербанка. Греф также указал, что "доходность в рублях на депозитах гарантированная", поэтому нет смысла держать деньги в долларах. По его словам, в 2022 году очень многие люди побежали и сделали большие "зеленые запасы", однако с учетом того, что инфляция в США за это время достигала практически 10%, то за три года накопленная инфляция составляет порядка 20%. "Если вы положили 100 долларов в 2022 году под подушку, сегодня от них осталось уже 80, в лучшем случае", - подчеркнул Греф. По его словам, Сбербанк фиксирует, что люди начинают рационально конвертировать валюту. "Повышенный фон притока валюты наличной, люди конвертируют в рубли и инвестируют деньги, в первую очередь, конечно, в депозиты", - заключил банкир.
https://1prime.ru/20241206/sberezheniya-853385028.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910123_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_157884d5bb213d08eadcc157d112f50d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
герман греф, сбербанк, финансы, банки, доллар
Герман Греф, Сбербанк, Финансы, Банки, доллар
13:49 06.12.2024
 
Греф научил, как распорядиться накоплениями в долларах

Греф посоветовал всем конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли и класть их на депозиты: перспектив получить доходность от валюты нет.
"Я знаю какое-то количество вопросов: а что мне делать с долларами, вот они пролежали у меня под подушкой три года, что с ними делать? Несите, конвертируйте и кладите на депозиты, нет никакой перспективы получить какую-то доходность... Никто не платит сегодня в стране доходность по валютным депозитам", - сказал он, во время сессии вопросов и ответов на дне инвестора Сбербанка.
Греф также указал, что "доходность в рублях на депозитах гарантированная", поэтому нет смысла держать деньги в долларах.
По его словам, в 2022 году очень многие люди побежали и сделали большие "зеленые запасы", однако с учетом того, что инфляция в США за это время достигала практически 10%, то за три года накопленная инфляция составляет порядка 20%. "Если вы положили 100 долларов в 2022 году под подушку, сегодня от них осталось уже 80, в лучшем случае", - подчеркнул Греф.
По его словам, Сбербанк фиксирует, что люди начинают рационально конвертировать валюту. "Повышенный фон притока валюты наличной, люди конвертируют в рубли и инвестируют деньги, в первую очередь, конечно, в депозиты", - заключил банкир.
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян
12:58
 
Герман ГрефСбербанкФинансыБанкидоллар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала