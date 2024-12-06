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Греф призвал Банк России не играть в бизнес

Греф призвал Банк России не играть в бизнес - 06.12.2024, ПРАЙМ

Греф призвал Банк России не играть в бизнес

Глава Сбербанка Герман Греф призвал Банк России не играть в бизнес на рынке платежей: регуляторные рычаги и одновременно монопольное положение в части... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T14:58+0300

2024-12-06T14:58+0300

2024-12-06T14:58+0300

экономика

россия

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф призвал Банк России не играть в бизнес на рынке платежей: регуляторные рычаги и одновременно монопольное положение в части инфраструктуры у ЦБ отбивает всякое желание заниматься инновациями. "Я бы слово "угроза" не использовал, для нас это вызов и возможность. Угроза на этом рынке – это регулятор. И против лома нет приема", - сказал он, отвечая в ходе дня инвестора на вопрос, какие угрозы видит Сбербанк на рынке эквайринга и электронных платежей. "Наш регулятор, мне кажется, совсем перебирает сейчас с игрой в бизнес. И когда это рентабельно, то появляются новые интересанты, они подталкивают к дальнейшим шагам. Очень просто делать бизнес, когда ты монопольный. У тебя в руках, с одной стороны, монопольная инфраструктура, а с другой стороны, еще и регулирование. Вот это, я вижу, угрозой даже не для нас, а для страны в целом", - добавил Греф. По его мнению, рынок платежей сейчас отрегулирован таким образом, что крупнейшие операторы электронной торговли бесплатно используют всю банковскую инфраструктуру благодаря электронным платежам через НСПК, а банки ничего от этого не получают. "Екомовцы ведут себя абсолютно рационально, используя всю построенную нами инфраструктуру бесплатно, для того чтобы иметь, опять-таки, неконкурентное преимущество", - отметил банкир, добавив, что со стороны регулятора здесь нужно было бы поставить игроков электронной коммерции в такие же условия, как и весь остальной рынок. "Все больше и больше границы регулятора приближаются, уже заходят за все красные и зеленые и все остальные буйки в части бизнеса... Ссылка на платежный стикер будет монопольной у нас в государстве, внесен закон на эту тему – это беспрецедентная вещь. Конечно, это отбивает всякое желание заниматься инновациями", - добавил глава Сбербанка. В сентябре "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода. В октябре ЦБ сообщил о направлении в Минфин предложений по изменению законодательства, касающиеся применения QR-кода при оплате покупок и услуг, согласно которым банки должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода при оплате в безналичном порядке товаров (работ, услуг).

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россия, герман греф, сбербанк