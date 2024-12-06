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Греф опасается, что ЦБ может монополизировать "улыбку" - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Греф опасается, что ЦБ может монополизировать "улыбку"
Греф опасается, что ЦБ может монополизировать "улыбку" - 06.12.2024, ПРАЙМ
Греф опасается, что ЦБ может монополизировать "улыбку"
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе дня инвестора высказал опасения, что Банк России может монополизировать оплату "улыбкой", как это происходит с универсальным... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:48+0300
2024-12-06T16:48+0300
экономика
сбербанк
герман греф
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф в ходе дня инвестора высказал опасения, что Банк России может монополизировать оплату "улыбкой", как это происходит с универсальным платежным QR-кодом. Ранее в пятницу он вновь посетовал на монополизацию платежного QR-кода на государственном уровне, когда банки для электронных платежей должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решений НСПК, отметив, что это отбивает всякое желание заниматься инновациями. Он напомнил, что у "Сбера", Альфа-банка и Т-Банка был собственный проект по развития единого QR-кода, но ЦБ принял другое решение. "Самое главное, чтобы у нас следующим шагом не началась монополизация теперь еще и "платить улыбкой". ...Тогда мы остановим инновации. А как государство занимается инновацией, мы знаем. Вот это, наверное, большая угроза. Все остальное, я считаю, что мы в состоянии найти любые ответы на рыночные вызовы", - отметил глава Сбербанка. Он рассказал, что Россия - единственная страна в мире, которая решила проблему оплаты по биометрии. Ни одна другая страна в мире, по его словам, не имеет такого универсального платежного средства, потому что пока никто не решил проблему математики для 2D-камеры с необходимой точностью 99 и 9 в периоде, а "Сбер" это сделал. "Это был наш ответ Apple, который вдруг решил монополизировать, играть NFC-портом. Теперь нам не нужен NFC-порт, не нужны никакие устройства, не нужны пластиковые карточки. Мы видим, как падает эмиссия пластиковых карточек. То есть люди начинают привыкать платить лицом. ...В этом году мы имеем миллион терминалов… "плати улыбкой". До конца следующего года у нас будет два миллиона терминалов", - рассказал Греф. На заявление главы "Сбера" о стремлении ЦБ "монополизировать" платежный QR-код, регулятор уже ответил. Решение от НСПК – это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков, и именно он как раз и является той равной и доступной "площадкой", которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов, указал регулятор.
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сбербанк, герман греф
Экономика, Сбербанк, Герман Греф
16:48 06.12.2024
 
Греф опасается, что ЦБ может монополизировать "улыбку"

Греф: ЦБ может монополизировать "улыбку" по примеру универсального QR-кода

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗавершается строительство станции "Кутузовская" МЦД-4
Завершается строительство станции Кутузовская МЦД-4 - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф в ходе дня инвестора высказал опасения, что Банк России может монополизировать оплату "улыбкой", как это происходит с универсальным платежным QR-кодом.
Ранее в пятницу он вновь посетовал на монополизацию платежного QR-кода на государственном уровне, когда банки для электронных платежей должны будут использовать только универсальный QR-код на базе решений НСПК, отметив, что это отбивает всякое желание заниматься инновациями. Он напомнил, что у "Сбера", Альфа-банка и Т-Банка был собственный проект по развития единого QR-кода, но ЦБ принял другое решение.
"Самое главное, чтобы у нас следующим шагом не началась монополизация теперь еще и "платить улыбкой". ...Тогда мы остановим инновации. А как государство занимается инновацией, мы знаем. Вот это, наверное, большая угроза. Все остальное, я считаю, что мы в состоянии найти любые ответы на рыночные вызовы", - отметил глава Сбербанка.
Он рассказал, что Россия - единственная страна в мире, которая решила проблему оплаты по биометрии. Ни одна другая страна в мире, по его словам, не имеет такого универсального платежного средства, потому что пока никто не решил проблему математики для 2D-камеры с необходимой точностью 99 и 9 в периоде, а "Сбер" это сделал.
"Это был наш ответ Apple, который вдруг решил монополизировать, играть NFC-портом. Теперь нам не нужен NFC-порт, не нужны никакие устройства, не нужны пластиковые карточки. Мы видим, как падает эмиссия пластиковых карточек. То есть люди начинают привыкать платить лицом. ...В этом году мы имеем миллион терминалов… "плати улыбкой". До конца следующего года у нас будет два миллиона терминалов", - рассказал Греф.
На заявление главы "Сбера" о стремлении ЦБ "монополизировать" платежный QR-код, регулятор уже ответил. Решение от НСПК – это QR-код универсальной инфраструктуры, а не узкого круга банков, и именно он как раз и является той равной и доступной "площадкой", которая дает возможность абсолютно всем банкам предоставлять услуги своим клиентам и конкурировать уже на уровне продуктов и сервисов, указал регулятор.
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