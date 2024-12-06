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В Москве обновили предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги
В Москве обновили предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Москве обновили предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги
Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о утверждении предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в Москве на 2024-2028 годы, следует из | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T21:29+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о утверждении предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в Москве на 2024-2028 годы, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства. "Внести изменения в распоряжение Мэра Москвы от 8 декабря 2023 г. № 828-РМ "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве на 2024-2028 годы", - говорится в тексте документа. Отмечается, что предельный индекс изменения увеличится на 15% в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
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россия, сергей собянин, москва, коммунальные услуги
РОССИЯ, Сергей Собянин, МОСКВА, коммунальные услуги
В Москве обновили предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги
Собянин утвердил индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024-2028 г
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о утверждении предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в Москве на 2024-2028 годы, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства.
"Внести изменения в распоряжение Мэра Москвы от 8 декабря 2023 г. № 828-РМ "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве на 2024-2028 годы", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что предельный индекс изменения увеличится на 15% в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
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