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В Москве обновили предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги

В Москве обновили предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Москве обновили предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о утверждении предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в Москве на 2024-2028 годы, следует из | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T21:29+0300

2024-12-06T21:29+0300

2024-12-06T21:31+0300

россия

сергей собянин

москва

коммунальные услуги

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о утверждении предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в Москве на 2024-2028 годы, следует из документа, опубликованного на официальном портале мэра и правительства. "Внести изменения в распоряжение Мэра Москвы от 8 декабря 2023 г. № 828-РМ "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Москве на 2024-2028 годы", - говорится в тексте документа. Отмечается, что предельный индекс изменения увеличится на 15% в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

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россия, сергей собянин, москва, коммунальные услуги