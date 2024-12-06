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ЦБ: инфляция может превысить прогноз по итогам года

ЦБ: инфляция может превысить прогноз по итогам года - 06.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ: инфляция может превысить прогноз по итогам года

Можно с высокой вероятностью утверждать, что инфляция в 2024 году превысит официальный прогноз Банка России 8-8,5%, заявил советник председателя Банка России... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T09:57+0300

2024-12-06T09:57+0300

2024-12-06T10:16+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Можно с высокой вероятностью утверждать, что инфляция в 2024 году превысит официальный прогноз Банка России 8-8,5%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов; по его мнению, инфляция может превысить и 9% в этом году."Прогноз инфляции Центрального банка - 8-8,5%. С учетом тех данных - пока что это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, - можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз Центрального банка", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе."Более того, я думаю, мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году", - добавил он.

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инфляция