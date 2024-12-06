https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853380746.html
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году
Сбербанк прогнозирует, что инфляция в России в 2025 году составит 6-7%, ВВП вырастет на 1,3%, сказал глава банка Герман Греф во время Дня инвестора. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:22+0300
2024-12-06T11:22+0300
2024-12-06T11:22+0300
экономика
россия
сбербанк
инфляция
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что инфляция в России в 2025 году составит 6-7%, ВВП вырастет на 1,3%, сказал глава банка Герман Греф во время Дня инвестора. "На 25-й год наш прогноз – рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%", - отметил он. Минэкономразвития, в свою очередь, ожидает в 2025 году инфляцию на уровне 4,5% и рост ВВП на уровне 2,5%. ЦБ прогнозирует инфляцию в диапазоне 4,5-5%, тогда как ВВП, по оценкам регулятора, вырастет на 0,5-1,5%.
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россия, сбербанк, инфляция
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, инфляция
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году
"Сбер" ожидает, что инфляция в России в 2025 году составит 6-7%
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что инфляция в России в 2025 году составит 6-7%, ВВП вырастет на 1,3%, сказал глава банка Герман Греф во время Дня инвестора.
"На 25-й год наш прогноз – рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%", - отметил он.
Минэкономразвития, в свою очередь, ожидает в 2025 году инфляцию на уровне 4,5% и рост ВВП на уровне 2,5%. ЦБ прогнозирует инфляцию в диапазоне 4,5-5%, тогда как ВВП, по оценкам регулятора, вырастет на 0,5-1,5%.
ЦБ: инфляция может превысить прогноз по итогам года