Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853380746.html
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году
Сбербанк прогнозирует, что инфляция в России в 2025 году составит 6-7%, ВВП вырастет на 1,3%, сказал глава банка Герман Греф во время Дня инвестора. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:22+0300
2024-12-06T11:22+0300
экономика
россия
сбербанк
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что инфляция в России в 2025 году составит 6-7%, ВВП вырастет на 1,3%, сказал глава банка Герман Греф во время Дня инвестора. "На 25-й год наш прогноз – рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%", - отметил он. Минэкономразвития, в свою очередь, ожидает в 2025 году инфляцию на уровне 4,5% и рост ВВП на уровне 2,5%. ЦБ прогнозирует инфляцию в диапазоне 4,5-5%, тогда как ВВП, по оценкам регулятора, вырастет на 0,5-1,5%.
https://1prime.ru/20241206/inflyatsiya-853377938.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сбербанк, инфляция
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, инфляция
11:22 06.12.2024
 
"Сбер" спрогнозировал уровень инфляции в России в 2025 году

"Сбер" ожидает, что инфляция в России в 2025 году составит 6-7%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что инфляция в России в 2025 году составит 6-7%, ВВП вырастет на 1,3%, сказал глава банка Герман Греф во время Дня инвестора.
"На 25-й год наш прогноз – рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%", - отметил он.
Минэкономразвития, в свою очередь, ожидает в 2025 году инфляцию на уровне 4,5% и рост ВВП на уровне 2,5%. ЦБ прогнозирует инфляцию в диапазоне 4,5-5%, тогда как ВВП, по оценкам регулятора, вырастет на 0,5-1,5%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
ЦБ: инфляция может превысить прогноз по итогам года
09:57
 
ЭкономикаРОССИЯСбербанкинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала