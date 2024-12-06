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Правительство РФ утвердило квоту на наем иностранцев в 2025 году - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Правительство РФ утвердило квоту на наем иностранцев в 2025 году
Правительство РФ утвердило квоту на наем иностранцев в 2025 году - 06.12.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ утвердило квоту на наем иностранцев в 2025 году
Правительство РФ утвердило квоту на привлечение работников из-за рубежа в 234,9 тысяч разрешений в 2025 году, свидетельствует соответствующее постановление. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T21:53+0300
2024-12-06T21:53+0300
россия
правительство рф
миграционные квоты
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило квоту на привлечение работников из-за рубежа в 234,9 тысяч разрешений в 2025 году, свидетельствует соответствующее постановление. "Квота на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2025 году установлена в размере 234,9 тысяч разрешений. 93,8 % от общей квоты - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов", - говорится в пояснении от Минтруда. Пресс-служба министерства отметила, что компании получают квоту на наем квалифицированных работников из визовых стран на ту потребность в сотрудниках, которую они подтвердили. Заявки рассматривает региональная межведомственная комиссия. Квоты на следующий год получил проект строительства Амурского газохимического комплекса, промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в поселке Усть-Луга и другие. "В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда", - уточнили в сообщении. По данным пресс-службы, объем квоты, который распределят между регионами, в следующем году составит 156,6 тысяч человек, а оставшиеся 78,3 тысячи мест останутся в резерве. Дополнительные квоты из резерва могут предоставлять субъектам при поступлении от них согласованных региональными межведомственными комиссиями заявок. "Механизм квотирования позволяет обеспечивать "закрепление" работника за работодателем. Квалифицированные иностранные работники, въезжающее по рабочей визе, трудятся непосредственно в тех компаниях, которые пригласили работника и оформили квоту под него Квалификация таких работников - одно из условий подтверждения квоты", - объяснили в сообщении.
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россия, правительство рф, миграционные квоты
РОССИЯ, Правительство РФ, миграционные квоты
21:53 06.12.2024
 
Правительство РФ утвердило квоту на наем иностранцев в 2025 году

Кабмин РФ утвердил квоту на наем иностранцев в 234,9 тыс разрешений в 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило квоту на привлечение работников из-за рубежа в 234,9 тысяч разрешений в 2025 году, свидетельствует соответствующее постановление.
"Квота на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в 2025 году установлена в размере 234,9 тысяч разрешений. 93,8 % от общей квоты - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов", - говорится в пояснении от Минтруда.
Пресс-служба министерства отметила, что компании получают квоту на наем квалифицированных работников из визовых стран на ту потребность в сотрудниках, которую они подтвердили. Заявки рассматривает региональная межведомственная комиссия. Квоты на следующий год получил проект строительства Амурского газохимического комплекса, промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в поселке Усть-Луга и другие.
"В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда", - уточнили в сообщении.
По данным пресс-службы, объем квоты, который распределят между регионами, в следующем году составит 156,6 тысяч человек, а оставшиеся 78,3 тысячи мест останутся в резерве. Дополнительные квоты из резерва могут предоставлять субъектам при поступлении от них согласованных региональными межведомственными комиссиями заявок.
"Механизм квотирования позволяет обеспечивать "закрепление" работника за работодателем. Квалифицированные иностранные работники, въезжающее по рабочей визе, трудятся непосредственно в тех компаниях, которые пригласили работника и оформили квоту под него Квалификация таких работников - одно из условий подтверждения квоты", - объяснили в сообщении.
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РОССИЯПравительство РФмиграционные квоты
 
 
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