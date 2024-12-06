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Казахстан увеличил транзит российской нефти в Узбекистан

Казахстан увеличил транзит российской нефти в Узбекистан - 06.12.2024, ПРАЙМ

Казахстан увеличил транзит российской нефти в Узбекистан

Казахстан с начала 2024 года транспортировал 225 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Казтрансойл". | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T14:20+0300

2024-12-06T14:20+0300

2024-12-06T14:20+0300

экономика

россия

казахстан

узбекистан

казтрансойл

транзит нефти

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АСТАНА, 6 дек - ПРАЙМ. Казахстан с начала 2024 года транспортировал 225 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Казтрансойл". "В январе-ноябре 2024 года АО "Казтрансойл" транспортировало 225 тысяч тонн российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан. За аналогичный период 2023 года по этому маршруту было направлено 129 тысяч тонн нефти российского происхождения. В декабре 2024 года планируемый объем транзита нефти по данному маршруту составляет 4 тысяч тонн", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Казтрансойл". Таким образом, рост транзита составил 74%. В компании добавили, что в январе-ноябре 2024 года "Казтрансойл" осуществил транзит 9 миллионов 117 тысяч тонн российской нефти через территорию Казахстана в КНР. Объем транзита российской нефти в Китай за аналогичный период 2023 года составил 9 миллионов 140 тысяч тонн. В декабре 2024 года по данному маршруту планируется осуществить транзит российской нефти в объёме 862 тысяч тонн. "Казтрансойл" - нефтепроводная компания Казахстана, оказывает услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, на экспорт, и транзитом по территории республики. Общая протяжённость магистральных нефтепроводов "Казтрансойла" составляет более 5,3 тысячи километров.

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россия, казахстан, узбекистан, казтрансойл, транзит нефти