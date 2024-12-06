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Россиянам в Китае посоветовали подключиться к местным платежным системам

Россиянам в Китае посоветовали подключиться к местным платежным системам - 06.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам в Китае посоветовали подключиться к местным платежным системам

Туристам из России для поездок в Китай нужно подключиться к местным платежным системам, банковские карты и наличные почти нигде не принимаются, заявил... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T08:52+0300

2024-12-06T08:52+0300

2024-12-06T08:52+0300

экономика

россия

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туризм

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ПЕКИН, 6 дек - ПРАЙМ. Туристам из России для поездок в Китай нужно подключиться к местным платежным системам, банковские карты и наличные почти нигде не принимаются, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "С точки зрения индивидуальных расчетов, нашим туристам - или бизнес-туристам, или культурным туристам по историческим (местам), - конечно, надо быть готовыми к тому, что в Китае своя система внутренних расчетов, карточки берутся только в каких-то очень крупных местах. Да, здесь, конечно, будут проблемы", - сказал Титов журналистам в Пекине. По его словам, для поездки в Китай надо открывать WeChat или Alipay. "Потому что в любой точке, даже в самом маленьком киоске, от вас всегда ждут платеж именно через них. Практически расчетов наличными уже нет. Поэтому всем, кто едет в Китай, советую еще в Москве попробовать подключиться к этим системам", - сказал он. Титов с 3 по 6 декабря находится с деловым визитом в Китае.

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китай

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россия, китай, туризм