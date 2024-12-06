https://1prime.ru/20241206/kitay-853374754.html
Россиянам в Китае посоветовали подключиться к местным платежным системам
Россиянам в Китае посоветовали подключиться к местным платежным системам - 06.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам в Китае посоветовали подключиться к местным платежным системам
Туристам из России для поездок в Китай нужно подключиться к местным платежным системам, банковские карты и наличные почти нигде не принимаются, заявил... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T08:52+0300
2024-12-06T08:52+0300
2024-12-06T08:52+0300
экономика
россия
китай
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_0:12:3597:2035_1920x0_80_0_0_28646984a6798d7d7ff5c19ec9c8f968.jpg
ПЕКИН, 6 дек - ПРАЙМ. Туристам из России для поездок в Китай нужно подключиться к местным платежным системам, банковские карты и наличные почти нигде не принимаются, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "С точки зрения индивидуальных расчетов, нашим туристам - или бизнес-туристам, или культурным туристам по историческим (местам), - конечно, надо быть готовыми к тому, что в Китае своя система внутренних расчетов, карточки берутся только в каких-то очень крупных местах. Да, здесь, конечно, будут проблемы", - сказал Титов журналистам в Пекине. По его словам, для поездки в Китай надо открывать WeChat или Alipay. "Потому что в любой точке, даже в самом маленьком киоске, от вас всегда ждут платеж именно через них. Практически расчетов наличными уже нет. Поэтому всем, кто едет в Китай, советую еще в Москве попробовать подключиться к этим системам", - сказал он. Титов с 3 по 6 декабря находится с деловым визитом в Китае.
https://1prime.ru/20241205/kostin-853344771.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_584cb82473eb38fabe045a9715ca1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, туризм
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Туризм
Россиянам в Китае посоветовали подключиться к местным платежным системам
Титов посоветовал туристам из РФ в КНР подключиться к местным платежным системам
ПЕКИН, 6 дек - ПРАЙМ. Туристам из России для поездок в Китай нужно подключиться к местным платежным системам, банковские карты и наличные почти нигде не принимаются, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"С точки зрения индивидуальных расчетов, нашим туристам - или бизнес-туристам, или культурным туристам по историческим (местам), - конечно, надо быть готовыми к тому, что в Китае своя система внутренних расчетов, карточки берутся только в каких-то очень крупных местах. Да, здесь, конечно, будут проблемы", - сказал Титов журналистам в Пекине.
По его словам, для поездки в Китай надо открывать WeChat или Alipay.
"Потому что в любой точке, даже в самом маленьком киоске, от вас всегда ждут платеж именно через них. Практически расчетов наличными уже нет. Поэтому всем, кто едет в Китай, советую еще в Москве попробовать подключиться к этим системам", - сказал он.
Титов с 3 по 6 декабря находится с деловым визитом в Китае.
Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой