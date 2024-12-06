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"Близка как никогда". В США забили тревогу из-за предупреждения России - 06.12.2024, ПРАЙМ
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"Близка как никогда". В США забили тревогу из-за предупреждения России
"Близка как никогда". В США забили тревогу из-за предупреждения России - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Близка как никогда". В США забили тревогу из-за предупреждения России
Безответственные провокации со стороны Запада и игнорирование изменений в российской ядерной доктрине только увеличивают вероятность ядерного конфликта,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:29+0300
2024-12-06T10:29+0300
политика
сша
россия
ядерная угроза
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Безответственные провокации со стороны Запада и игнорирование изменений в российской ядерной доктрине только увеличивают вероятность ядерного конфликта, говорится в материале издания Strategic Culture."Запад путает сдержанность Путина в принятии крайних решений с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда и не достигала – за исключением кубинского кризиса – таких масштабов во время холодной войны", - отметили авторы материала.В издании также подчеркнули, что западные лидеры не серьезно относятся к изменениям в российской ядерной доктрине и не понимают реальность рисков эскалации.Обновленная ядерная доктрина России подчеркивает, что ядерное оружие является последним средством защиты суверенитета страны и расширяет круг государств, на которые распространяется ядерное сдерживание. Документ также указывает на то, что агрессия неядерного государства с участием или поддержкой ядерной страны будет рассматриваться как совместная атака на Российскую Федерацию.
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сша, россия, ядерная угроза
Политика, США, РОССИЯ, ядерная угроза
10:29 06.12.2024
 
"Близка как никогда". В США забили тревогу из-за предупреждения России

SC: своими действиями Запад приближает ядерный конфликт с Россией

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Безответственные провокации со стороны Запада и игнорирование изменений в российской ядерной доктрине только увеличивают вероятность ядерного конфликта, говорится в материале издания Strategic Culture.
"Запад путает сдержанность Путина в принятии крайних решений с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда и не достигала – за исключением кубинского кризиса – таких масштабов во время холодной войны", - отметили авторы материала.
В издании также подчеркнули, что западные лидеры не серьезно относятся к изменениям в российской ядерной доктрине и не понимают реальность рисков эскалации.
Обновленная ядерная доктрина России подчеркивает, что ядерное оружие является последним средством защиты суверенитета страны и расширяет круг государств, на которые распространяется ядерное сдерживание. Документ также указывает на то, что агрессия неядерного государства с участием или поддержкой ядерной страны будет рассматриваться как совместная атака на Российскую Федерацию.
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