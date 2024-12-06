Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241206/kostin-853406370.html
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, считает глава ВТБ... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T22:51+0300
2024-12-06T22:54+0300
банк россии
россия
андрей костин
ставка банка россии
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_0:7:2932:1656_1920x0_80_0_0_e986ca791c345b4a99dfad03c4fc5700.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, считает глава ВТБ Андрей Костин. "В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1". Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он. "Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.
https://1prime.ru/20241206/zadornov-853391778.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910293_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_a44ac8c4c944fc25bb87d6c4fa4f6f15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, андрей костин, ставка банка россии, прогноз
Банк России, РОССИЯ, Андрей Костин, ставка Банка России, прогноз
22:51 06.12.2024 (обновлено: 22:54 06.12.2024)
 
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ

Костин ожидает снижение ключевой ставки ЦБ не ранее конца 2025 г — начала 2026 г

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкVI съезд Ассоциации банков России
VI съезд Ассоциации банков России - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он.
"Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23%
Вчера, 15:30
 
Банк РоссииРОССИЯАндрей Костинставка Банка Россиипрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала