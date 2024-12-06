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Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ

Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ - 06.12.2024, ПРАЙМ

Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, считает глава ВТБ... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T22:51+0300

2024-12-06T22:51+0300

2024-12-06T22:54+0300

банк россии

россия

андрей костин

ставка банка россии

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, считает глава ВТБ Андрей Костин. "В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1". Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он. "Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.

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