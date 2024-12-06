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Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, считает глава ВТБ... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T22:51+0300
2024-12-06T22:51+0300
2024-12-06T22:54+0300
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ставка банка россии
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, считает глава ВТБ Андрей Костин. "В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1". Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он. "Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.
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россия, андрей костин, ставка банка россии, прогноз
Банк России, РОССИЯ, Андрей Костин, ставка Банка России, прогноз
Костин рассказал, когда может начаться снижение ключевой ставки ЦБ
Костин ожидает снижение ключевой ставки ЦБ не ранее конца 2025 г — начала 2026 г
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может произойти в конце 2025 года либо в начале 2026 года, если Банк России увидит, что инфляция пошла вниз, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"В целом, я думаю, что если тренд изменится и Центральный банк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года либо даже в начале 2026 года", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Костин отметил, что ЦБ жестко транслирует и бизнесу, и обществу, что он будет держать высокую ставку. "Большинство аналитиков ожидает, что она повысится, возможно, до 23%", - добавил он.
"Сегодня Центральный банк, в общем-то за это я очень уважаю руководство нашего банка, потому что они взяли всю ответственность, я бы сказал, сегодня за антиинфляционную программу на себя", - подчеркнул глава ВТБ.
Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23%