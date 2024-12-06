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"Сбер" спрогнозировал рост розничного кредитования в России
"Сбер" спрогнозировал рост розничного кредитования в России - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Сбер" спрогнозировал рост розничного кредитования в России
Сбербанк прогнозирует рост розничного кредитования в банковской системе РФ в целом не выше 5% в 2025 году, сообщил первый зампред правления кредитной... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:37+0300
2024-12-06T10:37+0300
2024-12-06T10:46+0300
экономика
сбербанк
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост розничного кредитования в банковской системе РФ в целом не выше 5% в 2025 году, сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев."Высокие ставки будут с нами дольше, чем мы изначально планировали, и регуляторные ограничения, затронувшие розничное кредитование, приведут к охлаждению рынка. По нашим оценкам, рост розничного кредитования по банковской системе не превысит 5%", - сказал он."При этом высокие ставки будут стимулировать сберегательную активность. В целом по рынку мы ожидаем достаточно высокий рост – на уровне 17-19%", - добавил Царев.
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сбербанк
"Сбер" спрогнозировал рост розничного кредитования в России
"Сбер" прогнозирует рост розничного кредитования не более 5% в 2025 году
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост розничного кредитования в банковской системе РФ в целом не выше 5% в 2025 году, сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
"Высокие ставки будут с нами дольше, чем мы изначально планировали, и регуляторные ограничения, затронувшие розничное кредитование, приведут к охлаждению рынка. По нашим оценкам, рост розничного кредитования по банковской системе не превысит 5%", - сказал он.
"При этом высокие ставки будут стимулировать сберегательную активность. В целом по рынку мы ожидаем достаточно высокий рост – на уровне 17-19%", - добавил Царев.
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