Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития не ожидает снижения турпотока на Кубу - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/kuba-853387088.html
Минэкономразвития не ожидает снижения турпотока на Кубу
Минэкономразвития не ожидает снижения турпотока на Кубу - 06.12.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития не ожидает снижения турпотока на Кубу
Минэкономразвития РФ не ожидает снижения турпотока на Кубу из-за природных катаклизмов и аварии на местной ТЭЦ, как и взрывного роста спроса на путешествия в... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:07+0300
2024-12-06T14:07+0300
экономика
россия
туризм
бизнес
куба
блэкаут
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ не ожидает снижения турпотока на Кубу из-за природных катаклизмов и аварии на местной ТЭЦ, как и взрывного роста спроса на путешествия в эту страну, заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!". "Спрос стабильный, несмотря на вещи, которые связаны с катаклизмами, природными какими-то явлениями… На данный момент нет", - ответил он на вопрос, ожидается ли снижение турпотока на Кубу. "Мы заявляли цель по турпотоку на Кубу в районе 200 тысяч, он у нас довольно-таки стабильный, потому что то количество рейсов, которое, выполняется, и та инфраструктура, которая сейчас есть на Кубе под российского туриста, она в целом выполняет свой функционал. И какого-то прям взрывного роста турпотока мы не ждем, потому что завязаны на те инфраструктурные возможности, которые у нас есть на данный момент", - пояснил Кондратьев. Кубинская ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе вышла из строя 18 октября, что привело к полному отключению энергосистемы острова. Ситуацию осложнил удар урагана "Оскар" 20 октября, который пересек восточную оконечность Кубы, причинив серьезный материальный ущерб и унеся по меньшей мере семь человеческих жизней. После этого российские туроператоры отмечали незначительное падение спроса среди россиян на путешествия в эту страну.
https://1prime.ru/20241205/bilet-853366006.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2f2cb6ded7cf9c155ad550a6b1f227d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, бизнес, куба, блэкаут
Экономика, РОССИЯ, Туризм, Бизнес, КУБА, блэкаут
14:07 06.12.2024
 
Минэкономразвития не ожидает снижения турпотока на Кубу

МЭР: турпоток на Кубу остается стабильным, несмотря на ураган и блэкаут

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ не ожидает снижения турпотока на Кубу из-за природных катаклизмов и аварии на местной ТЭЦ, как и взрывного роста спроса на путешествия в эту страну, заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".
"Спрос стабильный, несмотря на вещи, которые связаны с катаклизмами, природными какими-то явлениями… На данный момент нет", - ответил он на вопрос, ожидается ли снижение турпотока на Кубу.
"Мы заявляли цель по турпотоку на Кубу в районе 200 тысяч, он у нас довольно-таки стабильный, потому что то количество рейсов, которое, выполняется, и та инфраструктура, которая сейчас есть на Кубе под российского туриста, она в целом выполняет свой функционал. И какого-то прям взрывного роста турпотока мы не ждем, потому что завязаны на те инфраструктурные возможности, которые у нас есть на данный момент", - пояснил Кондратьев.
Кубинская ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе вышла из строя 18 октября, что привело к полному отключению энергосистемы острова. Ситуацию осложнил удар урагана "Оскар" 20 октября, который пересек восточную оконечность Кубы, причинив серьезный материальный ущерб и унеся по меньшей мере семь человеческих жизней. После этого российские туроператоры отмечали незначительное падение спроса среди россиян на путешествия в эту страну.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет
Вчера, 17:40
 
ЭкономикаРОССИЯТуризмБизнесКУБАблэкаут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала