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Минэкономразвития не ожидает снижения турпотока на Кубу

Минэкономразвития не ожидает снижения турпотока на Кубу - 06.12.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития не ожидает снижения турпотока на Кубу

Минэкономразвития РФ не ожидает снижения турпотока на Кубу из-за природных катаклизмов и аварии на местной ТЭЦ, как и взрывного роста спроса на путешествия в... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T14:07+0300

2024-12-06T14:07+0300

2024-12-06T14:07+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ не ожидает снижения турпотока на Кубу из-за природных катаклизмов и аварии на местной ТЭЦ, как и взрывного роста спроса на путешествия в эту страну, заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!". "Спрос стабильный, несмотря на вещи, которые связаны с катаклизмами, природными какими-то явлениями… На данный момент нет", - ответил он на вопрос, ожидается ли снижение турпотока на Кубу. "Мы заявляли цель по турпотоку на Кубу в районе 200 тысяч, он у нас довольно-таки стабильный, потому что то количество рейсов, которое, выполняется, и та инфраструктура, которая сейчас есть на Кубе под российского туриста, она в целом выполняет свой функционал. И какого-то прям взрывного роста турпотока мы не ждем, потому что завязаны на те инфраструктурные возможности, которые у нас есть на данный момент", - пояснил Кондратьев. Кубинская ТЭЦ Антонио Гуйтераса в Матансасе вышла из строя 18 октября, что привело к полному отключению энергосистемы острова. Ситуацию осложнил удар урагана "Оскар" 20 октября, который пересек восточную оконечность Кубы, причинив серьезный материальный ущерб и унеся по меньшей мере семь человеческих жизней. После этого российские туроператоры отмечали незначительное падение спроса среди россиян на путешествия в эту страну.

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россия, туризм, бизнес, куба, блэкаут