https://1prime.ru/20241206/lavrov-853374501.html

Ради Вселенной. Лавров рассказал Карлсону о сотрудничестве России и США

Ради Вселенной. Лавров рассказал Карлсону о сотрудничестве России и США - 06.12.2024, ПРАЙМ

Ради Вселенной. Лавров рассказал Карлсону о сотрудничестве России и США

МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором дал оценку отношениям между... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T08:46+0300

2024-12-06T08:46+0300

2024-12-06T10:54+0300

политика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал 80-минутное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором дал оценку отношениям между Россией и США, объяснил, зачем была испытана ракета "Орешник" и раскрыл цели России в спецоперации на Украине.Он заверил, что нет причин, по которым РФ и США не могли бы сотрудничать. Нельзя говорить, что страны находятся в состоянии войны. "Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США", - сказал Лавров. По его словам, президент Владимир Путин неоднократно выражал уважение американскому народу, истории США и ее мировым достижениям. Россия никогда не думала о войне с США и не хочет ее, поскольку такая война носила бы ядерный характер, и главное для Москвы – избежать ее.То, что происходит на Украине, можно скорее назвать гибридной войной. Без помощи американских военных Киев не смог бы использовать современное оружие большой дальности, заявил глава МИД. Такого развития ситуации можно было бы избежать: если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения, руководство России не приняло бы решения о проведении спецоперации.При этом Москва не намерена уничтожать украинцев, они – братья и сестры для российского народа. Сейчас и в Европе многие устали от конфликта, считают, что США устранится, оставив его союзникам в Старом Свете. Слышит Россия и изменения в риторике Владимира Зеленского. Но если он после своих слов об "особях" хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под "свою территориальную целостность", то он неадекватный, высказал мнение министр.Лавров прокомментировал тему переговоров по Украине. Запад прикрывает их срыв в 2022 году провокацией в Буче. Теперь в Европе многие считают, что это исключительное дело России и США. Не следует представлять ситуацию так, что якобы Москва и Вашингтон "за всех" решают. "Это не наш стиль. Мы предпочитаем действовать так же, как в БРИКС и ШОС. Там действительно воплощен принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН. США не привыкли уважать этот принцип", - сказал он.По его словам, США не могут позволить России победить на Украине, поскольку это подорвет "миропорядок, основанный на правилах", а он является американским господством. Поэтому Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В этой ситуации Россия вынуждена была провести испытания баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Его цель – добиться того, чтобы США и их союзники, поставляющие дальнобойное оружие Украине, осознали, что Москва будет готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении РФ "стратегического поражения", указал Лавров.Он подчеркнул, что это был тестовый запуск. Между странами действует канал связи, оповещающий о запуске баллистической ракеты. В случае с "Орешником" за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Поэтому США заранее знали о запуске и не увидели в нем "что-то по-настоящему опасное".По словам министра, РФ хотела бы избежать недопонимания. "Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные "сообщения", если они не сделают необходимых выводов", - добавил министр.Впрочем, Россия надеется, что сигнал будет воспринят всерьез и не хочет усугублять ситуацию. "Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", - сказал Лавров.Он указал, что заявления Запада об отсутствии у Москвы "красных линий" и их сдвиге – очень серьезная ошибка. Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами — это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет. По его словам, в США считают, что в случае такого обмена пострадает Европа, а для себя такой возможности даже не рассматривают. Это делает ситуацию намного более рискованной.Впрочем, ничего невозможного нет, и ситуацию еще можно исправить "Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", - заключил министр.

https://1prime.ru/20241202/lavrov-853255797.html

https://1prime.ru/20241205/lavrov-853354280.html

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ЭМБАРГО_РФ не хочет войны с США, такая война может иметь ядерный характер - Лавровв интервью Такеру Карлсону РФ не хочет войны с США, такая война может иметь ядерный характер - Лавров в интервью Такеру Карлсону 2024-12-06T08:46+0300 true PT1M22S

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россия, сергей лавров