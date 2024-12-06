https://1prime.ru/20241206/lavrov-853375822.html
"Душераздирающе". В США отреагировали на интервью Лаврова Карлсону
"Душераздирающе". В США отреагировали на интервью Лаврова Карлсону - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Душераздирающе". В США отреагировали на интервью Лаврова Карлсону
Пользователи сервиса YouTube из США выразили восхищение министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после того, как он дал интервью американскому... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:09+0300
2024-12-06T09:09+0300
2024-12-06T09:09+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Пользователи сервиса YouTube из США выразили восхищение министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после того, как он дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом они высказались в комментариях под видео."Как американский ветеран, я не уважаю нынешнее правительство Джо Байдена и стыжусь действий своей страны. Я с нетерпением жду, когда новый президент Дональд Трамп помирится с Россией. Мы хотим мира!" — заметил один из комментаторов под ником @brettoberry3586.Другие же пользователи отметили, что говорили о недовольстве действиями собственного правительства и оценивали Лаврова как образец компетентности в сравнении с политиками других стран.Кроме того, в одном из комментариев пользователь отметил, что беседа с российским министром была "душераздирающей", в особенности, из-за того, что Вашингтон упустил возможность плодотворного сотрудничества с Москвой.Интервью между Карлсоном и Лавровым было опубликовано в пятницу вечером. Они обсудили украинский конфликт, переговоры с Киевом и проблемы в отношениях с США. Продолжительность интервью составила 80 минут.
https://1prime.ru/20241206/lavrov-853374501.html
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россия, сша, сергей лавров, такер карлсон
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Такер Карлсон
"Душераздирающе". В США отреагировали на интервью Лаврова Карлсону
Пользователи YouTube из США восхитились Лавровым после интервью с Карлсоном
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ.
Пользователи сервиса YouTube из США выразили восхищение министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после того, как он дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом они высказались
в комментариях под видео.
"Как американский ветеран, я не уважаю нынешнее правительство Джо Байдена и стыжусь действий своей страны. Я с нетерпением жду, когда новый президент Дональд Трамп помирится с Россией. Мы хотим мира!" — заметил один из комментаторов под ником @brettoberry3586.
Другие же пользователи отметили, что говорили о недовольстве действиями собственного правительства и оценивали Лаврова как образец компетентности в сравнении с политиками других стран.
Кроме того, в одном из комментариев пользователь отметил, что беседа с российским министром была "душераздирающей", в особенности, из-за того, что Вашингтон упустил возможность плодотворного сотрудничества с Москвой.
Интервью между Карлсоном и Лавровым было опубликовано в пятницу вечером. Они обсудили украинский конфликт, переговоры с Киевом и проблемы в отношениях с США. Продолжительность интервью составила 80 минут.
Ради Вселенной. Лавров рассказал Карлсону о сотрудничестве России и США