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В Абхазии заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики
В Абхазии заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Абхазии заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:12+0300
2024-12-06T16:12+0300
2024-12-06T17:06+0300
россия
абхазия
мандарины
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СУХУМ, 6 дек - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. По его словам, российская сторона сослалась на решение санитарных служб. Экспорт мандаринов в РФ является основным источником заработка для абхазских фермеров в зимний период. В этом сезоне планировалось ввезти в Россию до 36 тысяч тонн цитрусовых из Абхазии.
https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853385846.html
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россия, абхазия, мандарины
РОССИЯ, АБХАЗИЯ, мандарины
В Абхазии заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики
И.о. премьера Абхазии Бганба: Россия запретила ввоз мандаринов из республики
СУХУМ, 6 дек - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики.
По его словам, российская сторона сослалась на решение санитарных служб.
Экспорт мандаринов в РФ является основным источником заработка для абхазских фермеров в зимний период. В этом сезоне планировалось ввезти в Россию до 36 тысяч тонн цитрусовых из Абхазии.
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