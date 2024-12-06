https://1prime.ru/20241206/mandariny-853394629.html

В Абхазии заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики

В Абхазии заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Абхазии заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T16:12+0300

2024-12-06T16:12+0300

2024-12-06T17:06+0300

россия

абхазия

мандарины

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СУХУМ, 6 дек - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики. По его словам, российская сторона сослалась на решение санитарных служб. Экспорт мандаринов в РФ является основным источником заработка для абхазских фермеров в зимний период. В этом сезоне планировалось ввезти в Россию до 36 тысяч тонн цитрусовых из Абхазии.

https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853385846.html

абхазия

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россия, абхазия, мандарины