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ФАС организовала проверки производителей сливочного масла - 06.12.2024, ПРАЙМ
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ФАС организовала проверки производителей сливочного масла
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла - 06.12.2024, ПРАЙМ
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен на этот продукт. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:17+0300
2024-12-06T09:17+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен на этот продукт."ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Предмет проверок – соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что проверки проводятся в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях в отношении семи компаний. Результаты проверок и анализа информации будут использованы ФАС для принятия окончательных выводов.
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россия, фас рф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
09:17 06.12.2024
 
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла

ФАС проверит производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство молочной продукции в Новосибирской области
Производство молочной продукции в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен на этот продукт.
"ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Предмет проверок – соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что проверки проводятся в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях в отношении семи компаний. Результаты проверок и анализа информации будут использованы ФАС для принятия окончательных выводов.
#Выработка сливочного масла - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,2%
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ЭкономикаРОССИЯФАС РФ
 
 
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