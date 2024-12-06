https://1prime.ru/20241206/maslo-853376563.html

ФАС организовала проверки производителей сливочного масла

ФАС организовала проверки производителей сливочного масла - 06.12.2024, ПРАЙМ

ФАС организовала проверки производителей сливочного масла

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен на этот продукт. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T09:17+0300

2024-12-06T09:17+0300

2024-12-06T09:17+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен на этот продукт."ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Предмет проверок – соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что проверки проводятся в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях в отношении семи компаний. Результаты проверок и анализа информации будут использованы ФАС для принятия окончательных выводов.

https://1prime.ru/20241204/maslo-853333102.html

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