https://1prime.ru/20241206/maslo-853376563.html
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла - 06.12.2024, ПРАЙМ
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен на этот продукт. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:17+0300
2024-12-06T09:17+0300
2024-12-06T09:17+0300
экономика
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376412_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_154e257a9480eba88b795705fc0e7813.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен на этот продукт."ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Предмет проверок – соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что проверки проводятся в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях в отношении семи компаний. Результаты проверок и анализа информации будут использованы ФАС для принятия окончательных выводов.
https://1prime.ru/20241204/maslo-853333102.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376412_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_84438ef8b99b9de9b1bc23a81e19cb1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
ФАС организовала проверки производителей сливочного масла
ФАС проверит производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб граждан на рост цен на этот продукт.
"ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Предмет проверок – соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что проверки проводятся в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях в отношении семи компаний. Результаты проверок и анализа информации будут использованы ФАС для принятия окончательных выводов.
Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,2%