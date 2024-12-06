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Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года
Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года - 06.12.2024, ПРАЙМ
Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года
Мировые цены на растительное масло в ноябре достигли максимальных значений с июля 2022 года, увеличившись только за месяц на 7,5%, рост был спровоцирован... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:40+0300
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2024-12-06T12:41+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на растительное масло в ноябре достигли максимальных значений с июля 2022 года, увеличившись только за месяц на 7,5%, рост был спровоцирован опасениями низкими масштабами производства пальмового масла в Юго-Восточной Азии, а также высоким спросом на соевое масло в странах, его не производящих, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Индекс цен на растительные масла ФАО в ноябре составил в среднем 164,1 пункта, увеличившись на 11,4 пункта (7,5%) в месячном исчислении и достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Рост был обусловлен более высокими котировками пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел", - сказано в сообщении. Так, цены на пальмовое масло в мире растут уже шестой месяц подряд, сохраняя "премию" по сравнению с другими видами растительного масла из-за сохраняющихся опасений по поводу более низкого, чем ожидалось, мирового производства вследствие обильных осадков в Юго-Восточной Азии. Кроме того, мировые цены на соевое масло также продолжают расти, в основном из-за устойчивого мирового спроса на импорт. Наконец, аналогичным образом выросли цены на рапсовое и подсолнечное масло, что отражает перспективы сокращения мировых поставок.
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фао, масло
Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года
ФАО: цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на растительное масло в ноябре достигли максимальных значений с июля 2022 года, увеличившись только за месяц на 7,5%, рост был спровоцирован опасениями низкими масштабами производства пальмового масла в Юго-Восточной Азии, а также высоким спросом на соевое масло в странах, его не производящих, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
"Индекс цен на растительные масла ФАО в ноябре составил в среднем 164,1 пункта, увеличившись на 11,4 пункта (7,5%) в месячном исчислении и достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Рост был обусловлен более высокими котировками пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел", - сказано в сообщении.
Так, цены на пальмовое масло в мире растут уже шестой месяц подряд, сохраняя "премию" по сравнению с другими видами растительного масла из-за сохраняющихся опасений по поводу более низкого, чем ожидалось, мирового производства вследствие обильных осадков в Юго-Восточной Азии.
Кроме того, мировые цены на соевое масло также продолжают расти, в основном из-за устойчивого мирового спроса на импорт. Наконец, аналогичным образом выросли цены на рапсовое и подсолнечное масло, что отражает перспективы сокращения мировых поставок.
В Масложировом союзе ожидают снижения цен на подсолнечное масло в РФ