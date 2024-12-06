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В России зафиксировали снижение экспортных цены на подсолнечное масло
В России зафиксировали снижение экспортных цены на подсолнечное масло - 06.12.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали снижение экспортных цены на подсолнечное масло
Экспортные цены на подсолнечное масло из России после пика в ноябре стабилизировались и снижаются - на начало декабря составили 1,1 тысячи долларов за тонну,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:03+0300
2024-12-06T18:03+0300
2024-12-06T18:03+0300
экономика
россия
масложировой союз
подсолнечное масло
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Экспортные цены на подсолнечное масло из России после пика в ноябре стабилизировались и снижаются - на начало декабря составили 1,1 тысячи долларов за тонну, заявил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. "С начала сезона мы наблюдали рост экспортных цен... Но уже в течение нескольких недель мы наблюдаем разворот рынка и откат цен. Если на пике цены на подсолнечное масло доходили до 1,2 тысячи долларов, то сегодня цены опустились до 1,1 тысячи долларов, а это почти 10% коррекция. Сейчас ситуация на внешнем и внутреннем рынках стабилизировалась", - сказал Мальцев. Указанные цены не включают в себя экспортную пошлину. "При этом цены на внутреннем рынке будут и далее двигаться в сторону снижения, а не роста", - добавил глава Масложирового союза России. Среди факторов стабилизации экспортных цен на подсолнечное масло из России Мальцев назвал общую коррекцию мировых цен на растительные масла и меньшие, чем ожидалось, потери урожая подсолнечника. На внутренний рынок, помимо этого, основное влияние оказывает растущая экспортная пошлина, которая в ноябре составляла около трех тысяч рублей, а в декабре - уже более девяти тысяч рублей, сказал он. "В январе и в феврале, с учетом пересмотра порядка определений пошлины с февраля месяца, мы ожидаем около 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Итоговый ее уровень будет зависеть от курса рубля", - заявил глава союза. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также сообщил РИА Новости, что за последние недели экспортные цены на подсолнечное масло из России серьезно упали, как и мировой рынок в целом. Согласно данным ИКАР по экспортной стоимости подсолнечного масла из России, в ноябре этого года она достигла пика в 1,2 тысячи долларов за тонну, в то время как в декабре снизилась до 1,11 тысячи долларов за тонну. "Что будет дальше довольно сложно сказать. Мы думаем, что когда-нибудь, наверное, экспортная стоимость подсолнечного масла возобновит рост, но это может случиться не скоро, и уверенности в этом на 100% нет", - добавил Рылько.
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россия, масложировой союз, подсолнечное масло
Экономика, РОССИЯ, Масложировой союз, подсолнечное масло
В России зафиксировали снижение экспортных цены на подсолнечное масло
Масложировой союз: экспортные цены на подсолнечное масло снижаются
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Экспортные цены на подсолнечное масло из России после пика в ноябре стабилизировались и снижаются - на начало декабря составили 1,1 тысячи долларов за тонну, заявил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
"С начала сезона мы наблюдали рост экспортных цен... Но уже в течение нескольких недель мы наблюдаем разворот рынка и откат цен. Если на пике цены на подсолнечное масло доходили до 1,2 тысячи долларов, то сегодня цены опустились до 1,1 тысячи долларов, а это почти 10% коррекция. Сейчас ситуация на внешнем и внутреннем рынках стабилизировалась", - сказал Мальцев. Указанные цены не включают в себя экспортную пошлину.
"При этом цены на внутреннем рынке будут и далее двигаться в сторону снижения, а не роста", - добавил глава Масложирового союза России.
Среди факторов стабилизации экспортных цен на подсолнечное масло из России Мальцев назвал общую коррекцию мировых цен на растительные масла и меньшие, чем ожидалось, потери урожая подсолнечника. На внутренний рынок, помимо этого, основное влияние оказывает растущая экспортная пошлина, которая в ноябре составляла около трех тысяч рублей, а в декабре - уже более девяти тысяч рублей, сказал он.
"В январе и в феврале, с учетом пересмотра порядка определений пошлины с февраля месяца, мы ожидаем около 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Итоговый ее уровень будет зависеть от курса рубля", - заявил глава союза.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также сообщил РИА Новости, что за последние недели экспортные цены на подсолнечное масло из России серьезно упали, как и мировой рынок в целом. Согласно данным ИКАР по экспортной стоимости подсолнечного масла из России, в ноябре этого года она достигла пика в 1,2 тысячи долларов за тонну, в то время как в декабре снизилась до 1,11 тысячи долларов за тонну.
"Что будет дальше довольно сложно сказать. Мы думаем, что когда-нибудь, наверное, экспортная стоимость подсолнечного масла возобновит рост, но это может случиться не скоро, и уверенности в этом на 100% нет", - добавил Рылько.
Цены на растительное масло в мире достигли максимума с июля 2022 года