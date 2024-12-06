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Новак рассказал о вводе ограничений на криптомайнинг - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/mayning-853397353.html
Новак рассказал о вводе ограничений на криптомайнинг
Новак рассказал о вводе ограничений на криптомайнинг - 06.12.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о вводе ограничений на криптомайнинг
Постановление правительства об ограничении майнинга криптовалют в ряде субъектов РФ подготовлено и должно быть подписано в ближайшее время, заявил вице-премьер... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:08+0300
2024-12-06T17:08+0300
криптовалюта
россия
александр новак
постановление
майнинг
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Постановление правительства об ограничении майнинга криптовалют в ряде субъектов РФ подготовлено и должно быть подписано в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "После решения правительственной комиссии должно выйти постановление правительства. Сейчас оно на выходе, подготовлено. Я думаю, в ближайшее время выйдет", - сказал Новак в эфире телеканала "Известия", отвечая на вопрос, действуют ли такие ограничения.
https://1prime.ru/20241119/putin-852915773.html
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россия, александр новак, постановление, майнинг
Криптовалюта, РОССИЯ, Александр Новак, постановление, майнинг
17:08 06.12.2024
 
Новак рассказал о вводе ограничений на криптомайнинг

Новак: постановление кабмина об ограничении криптомайнинга скоро подпишут

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Постановление правительства об ограничении майнинга криптовалют в ряде субъектов РФ подготовлено и должно быть подписано в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"После решения правительственной комиссии должно выйти постановление правительства. Сейчас оно на выходе, подготовлено. Я думаю, в ближайшее время выйдет", - сказал Новак в эфире телеканала "Известия", отвечая на вопрос, действуют ли такие ограничения.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Путин напомнил о дефиците электроэнергии в регионах из-за майнинга
19 ноября, 14:46
 
КриптовалютаРОССИЯАлександр Новакпостановлениемайнинг
 
 
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