https://1prime.ru/20241206/mayning-853397353.html

Новак рассказал о вводе ограничений на криптомайнинг

Новак рассказал о вводе ограничений на криптомайнинг - 06.12.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о вводе ограничений на криптомайнинг

Постановление правительства об ограничении майнинга криптовалют в ряде субъектов РФ подготовлено и должно быть подписано в ближайшее время, заявил вице-премьер... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T17:08+0300

2024-12-06T17:08+0300

2024-12-06T17:08+0300

криптовалюта

россия

александр новак

постановление

майнинг

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Постановление правительства об ограничении майнинга криптовалют в ряде субъектов РФ подготовлено и должно быть подписано в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "После решения правительственной комиссии должно выйти постановление правительства. Сейчас оно на выходе, подготовлено. Я думаю, в ближайшее время выйдет", - сказал Новак в эфире телеканала "Известия", отвечая на вопрос, действуют ли такие ограничения.

https://1prime.ru/20241119/putin-852915773.html

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россия, александр новак, постановление, майнинг