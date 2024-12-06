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Медь готовится завершить неделю ростом
Медь готовится завершить неделю ростом - 06.12.2024, ПРАЙМ
Медь готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди растет в пятницу и готовится завершить неделю повышением, свидетельствуют данные торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:46+0300
2024-12-06T09:46+0300
2024-12-06T09:46+0300
экономика
медь
стоимость
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу и готовится завершить неделю повышением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.34 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,2295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели медь подорожала на 2,24%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,09%, до 9 074,5 доллара, алюминия - на 0,28%, до 2 639 долларов, цинка выросла на 0,63%, до 3 188,5 долларов. Позднее в пятницу ожидается выход статистики по состоянию рынка труда в США. Так, аналитики предполагают, что безработица в США в ноябре выросла до 4,2% с уровня прошлого месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 200 тысяч после увеличения на 254 тысячи в октябре. Экономические данные по стране могут отразиться на курсе доллара, что скажется на спросе на медь со стороны держателей других валют, тем самым изменив динамику котировок металла.
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медь, стоимость
Экономика, медь, стоимость
Медь готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди растет в пятницу и готовится завершить неделю повышением
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу и готовится завершить неделю повышением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.34 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,2295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели медь подорожала на 2,24%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,09%, до 9 074,5 доллара, алюминия - на 0,28%, до 2 639 долларов, цинка выросла на 0,63%, до 3 188,5 долларов.
Позднее в пятницу ожидается выход статистики по состоянию рынка труда в США. Так, аналитики предполагают, что безработица в США в ноябре выросла до 4,2% с уровня прошлого месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 200 тысяч после увеличения на 254 тысячи в октябре.
Экономические данные по стране могут отразиться на курсе доллара, что скажется на спросе на медь со стороны держателей других валют, тем самым изменив динамику котировок металла.
Медь дешевеет второй день подряд