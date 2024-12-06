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Медь готовится завершить неделю ростом - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/med-853377477.html
Медь готовится завершить неделю ростом
Медь готовится завершить неделю ростом - 06.12.2024, ПРАЙМ
Медь готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди растет в пятницу и готовится завершить неделю повышением, свидетельствуют данные торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:46+0300
2024-12-06T09:46+0300
экономика
медь
стоимость
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу и готовится завершить неделю повышением, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.34 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,2295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели медь подорожала на 2,24%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,09%, до 9 074,5 доллара, алюминия - на 0,28%, до 2 639 долларов, цинка выросла на 0,63%, до 3 188,5 долларов. Позднее в пятницу ожидается выход статистики по состоянию рынка труда в США. Так, аналитики предполагают, что безработица в США в ноябре выросла до 4,2% с уровня прошлого месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 200 тысяч после увеличения на 254 тысячи в октябре. Экономические данные по стране могут отразиться на курсе доллара, что скажется на спросе на медь со стороны держателей других валют, тем самым изменив динамику котировок металла.
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медь, стоимость
Экономика, медь, стоимость
09:46 06.12.2024
 
Медь готовится завершить неделю ростом

Стоимость меди растет в пятницу и готовится завершить неделю повышением

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу и готовится завершить неделю повышением, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.34 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,88%, до 4,2295 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели медь подорожала на 2,24%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,09%, до 9 074,5 доллара, алюминия - на 0,28%, до 2 639 долларов, цинка выросла на 0,63%, до 3 188,5 долларов.
Позднее в пятницу ожидается выход статистики по состоянию рынка труда в США. Так, аналитики предполагают, что безработица в США в ноябре выросла до 4,2% с уровня прошлого месяца в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 200 тысяч после увеличения на 254 тысячи в октябре.
Экономические данные по стране могут отразиться на курсе доллара, что скажется на спросе на медь со стороны держателей других валют, тем самым изменив динамику котировок металла.
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