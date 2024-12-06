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Воробьев рассказал о концепции мемориала после теракта в "Крокусе" - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Воробьев рассказал о концепции мемориала после теракта в "Крокусе"
Воробьев рассказал о концепции мемориала после теракта в "Крокусе" - 06.12.2024, ПРАЙМ
Воробьев рассказал о концепции мемориала после теракта в "Крокусе"
Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" уже разработана, сообщил в беседе с агентством РИА Новости губернатор... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:38+0300
2024-12-06T09:39+0300
россия
крокус сити холл
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" уже разработана, сообщил в беседе с агентством РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сама концепция, она обсуждалась, она есть", - заявил собеседник издания.По словам Воробьева, вопрос строительства мемориала уже решен, и власти обсудили этот вопрос как с собственником здания, так и с семьями жертв теракта.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по людям в здании и подожгли зрительный зал, в результате чего погибли 144 человека. Более 10 человек были арестованы по делу.
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россия, крокус сити холл
РОССИЯ, Крокус сити холл
09:38 06.12.2024 (обновлено: 09:39 06.12.2024)
 
Воробьев рассказал о концепции мемориала после теракта в "Крокусе"

Воробьев: концепция мемориала в память о жертвах теракта в "Крокусе" уже есть

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Концепция мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" уже разработана, сообщил в беседе с агентством РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сама концепция, она обсуждалась, она есть", - заявил собеседник издания.
По словам Воробьева, вопрос строительства мемориала уже решен, и власти обсудили этот вопрос как с собственником здания, так и с семьями жертв теракта.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по людям в здании и подожгли зрительный зал, в результате чего погибли 144 человека. Более 10 человек были арестованы по делу.
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