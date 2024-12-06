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Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров
Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров - 06.12.2024, ПРАЙМ
Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров
Декрет высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписали в... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:20+0300
2024-12-06T17:36+0300
россия
белоруссия
союзное государство
импорт
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МИНСК, 6 дек – ПРАЙМ. Декрет высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписали в пятницу в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ были приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на следующий год, а также о выполнении решений ВГС.
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россия, белоруссия, союзное государство, импорт
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство, импорт
17:20 06.12.2024 (обновлено: 17:36 06.12.2024)
 
Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров

РИА Новости: Москва и Минск согласовали меры борьбы с незаконным импортом в СГ

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 6 дек – ПРАЙМ. Декрет высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписали в пятницу в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ были приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на следующий год, а также о выполнении решений ВГС.
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РОССИЯБЕЛОРУССИЯСоюзное государствоимпорт
 
 
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