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Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров
Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров - 06.12.2024, ПРАЙМ
Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров
Декрет высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписали в... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:20+0300
2024-12-06T17:20+0300
2024-12-06T17:36+0300
россия
белоруссия
союзное государство
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МИНСК, 6 дек – ПРАЙМ. Декрет высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписали в пятницу в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ были приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на следующий год, а также о выполнении решений ВГС.
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Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров
РИА Новости: Москва и Минск согласовали меры борьбы с незаконным импортом в СГ
МИНСК, 6 дек – ПРАЙМ. Декрет высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписали в пятницу в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ были приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на следующий год, а также о выполнении решений ВГС.
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