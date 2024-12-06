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Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров

Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров - 06.12.2024, ПРАЙМ

Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров

Декрет высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписали в... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T17:20+0300

2024-12-06T17:20+0300

2024-12-06T17:36+0300

россия

белоруссия

союзное государство

импорт

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МИНСК, 6 дек – ПРАЙМ. Декрет высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии об отельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию СГ подписали в пятницу в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ были приняты постановления ВГС о поправках в положение о постоянном комитете Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям Высшего госсовета на следующий год, а также о выполнении решений ВГС.

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белоруссия

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россия, белоруссия, союзное государство, импорт