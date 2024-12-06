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Минфин завершил замещение суверенных евробондов России

Минфин завершил замещение суверенных евробондов России - 06.12.2024, ПРАЙМ

Минфин завершил замещение суверенных евробондов России

Минфин России завершил операции по замещению суверенных евробондов, заместил 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу, оставшиеся | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T10:12+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минфин России завершил операции по замещению суверенных евробондов, заместил 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу, оставшиеся незамещенными облигации на 11,6 миллиарда долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и обслуживаться, сообщает Минфин РФ. "6 декабря 2024 г. Минфин России информирует о завершении операции по замещению государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в соответствии с указом президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677", - говорится в материалах на сайте министерства. "В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций Российской Федерации на сумму, эквивалентную 20,8 млрд долл. США по номиналу (с учетом амортизации), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций Российской Федерации", - отмечается там. "Оставшиеся незамещенными еврооблигации Российской Федерации в совокупном номинальном объеме 11,6 млрд долл. США в эквиваленте (с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке и будут обслуживаться согласно действующему порядку, установленному указом президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665", - сообщает Минфин. Как прокомментировал министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводятся в материалах, благодаря проведенному замещению еврооблигаций РФ инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей. "Все права таких инвесторов в российские суверенные долговые обязательства теперь надежно защищены российской финансовой инфраструктурой. Проведенное замещение еврооблигаций Российской Федерации послужит хорошей основой для качественного и всестороннего развития национального долгового рынка в Российской Федерации", – отметил Силуанов.

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россия, минфин