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В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов
В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов
Минфин РФ на текущем этапе не рассматривает возможность второго раунда замещения суверенных евробондов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:34+0300
2024-12-06T17:34+0300
2024-12-06T17:34+0300
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россия
минфин
евробонды
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ на текущем этапе не рассматривает возможность второго раунда замещения суверенных евробондов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "На текущем этапе возможность второго раунда замещения не рассматривается", - говорится в ответе министерства на вопрос, рассматривается ли проведение дополнительного этапа по замещению оставшихся незамещенными евробондов. Минфин ранее сегодня сообщил, что завершил операции по замещению суверенных евробондов, заместил 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу. Оставшиеся незамещенными облигации на 11,6 миллиарда долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и обслуживаться. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что благодаря проведенному замещению еврооблигаций РФ инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей.
https://1prime.ru/20241205/vyruchka-853362358.html
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россия, минфин, евробонды
Экономика, РОССИЯ, Минфин, евробонды
В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов
Минфин: второй раунд замещения суверенных евробондов не рассматривается
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ на текущем этапе не рассматривает возможность второго раунда замещения суверенных евробондов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"На текущем этапе возможность второго раунда замещения не рассматривается", - говорится в ответе министерства на вопрос, рассматривается ли проведение дополнительного этапа по замещению оставшихся незамещенными евробондов.
Минфин ранее сегодня сообщил, что завершил операции по замещению суверенных евробондов, заместил 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу. Оставшиеся незамещенными облигации на 11,6 миллиарда долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и обслуживаться.
Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что благодаря проведенному замещению еврооблигаций РФ инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей.
Минфин не увидел необходимости повышать норматив продажи валютной выручки