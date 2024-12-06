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В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/minfin-853400031.html
В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов
В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов
Минфин РФ на текущем этапе не рассматривает возможность второго раунда замещения суверенных евробондов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:34+0300
2024-12-06T17:34+0300
экономика
россия
минфин
евробонды
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ на текущем этапе не рассматривает возможность второго раунда замещения суверенных евробондов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "На текущем этапе возможность второго раунда замещения не рассматривается", - говорится в ответе министерства на вопрос, рассматривается ли проведение дополнительного этапа по замещению оставшихся незамещенными евробондов. Минфин ранее сегодня сообщил, что завершил операции по замещению суверенных евробондов, заместил 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу. Оставшиеся незамещенными облигации на 11,6 миллиарда долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и обслуживаться. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что благодаря проведенному замещению еврооблигаций РФ инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей.
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россия, минфин, евробонды
Экономика, РОССИЯ, Минфин, евробонды
17:34 06.12.2024
 
В Минфине рассказали о втором раунде замещения суверенных евробондов

Минфин: второй раунд замещения суверенных евробондов не рассматривается

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ на текущем этапе не рассматривает возможность второго раунда замещения суверенных евробондов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"На текущем этапе возможность второго раунда замещения не рассматривается", - говорится в ответе министерства на вопрос, рассматривается ли проведение дополнительного этапа по замещению оставшихся незамещенными евробондов.
Минфин ранее сегодня сообщил, что завершил операции по замещению суверенных евробондов, заместил 64,2% бумаг на сумму, эквивалентную 20,8 миллиарда долларов по номиналу. Оставшиеся незамещенными облигации на 11,6 миллиарда долларов продолжат обращаться на вторичном рынке и обслуживаться.
Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что благодаря проведенному замещению еврооблигаций РФ инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей.
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