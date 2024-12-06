https://1prime.ru/20241206/mnogodetnye-853400546.html

Для многодетных семей отменили ограничение на одновременную покупку билетов

Для многодетных семей отменили ограничение на одновременную покупку билетов - 06.12.2024, ПРАЙМ

Для многодетных семей отменили ограничение на одновременную покупку билетов

Многодетные семьи теперь могут приобрести более восьми авиабилетов за одно бронирование, сообщила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T18:00+0300

2024-12-06T18:00+0300

2024-12-06T18:00+0300

россия

госдума

авиабилеты

бронирование билетов

многодетные семьи

https://cdnn.1prime.ru/img/82699/57/826995729_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_024784c5fea847413119ace425efe292.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Многодетные семьи теперь могут приобрести более восьми авиабилетов за одно бронирование, сообщила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. По ее словам, ранее многодетные семьи сталкивались с проблемой бронирования билетов на большое количество человек, в связи с ограничением на одновременную покупку билетов — не более 8-9 штук. "Многодетные семьи теперь могут купить билеты одним бронированием, без каких-либо ограничений по количеству. Для удобства на сайтах авиаперевозчиков, например, "Аэрофлот", "Авиакомпания "Победа" и "Уральские авиалинии" и других, размещена информация о порядке оформления и возможности бронирования авиабилетов для семей свыше восьми человек", - сказала она. По словам Школкиной, министерство транспорта РФ поддержало ее обращение по данной проблематике. Кроме того, ведомство провело большую работу с авиаперевозчиками, благодаря которой семьи свыше восьми человек теперь могут оформить и забронировать авиабилеты в отдельном разделе сайта авиаперевозчика, который легко найти через внутренний поиск. "Думаю, что если бы все авиаперевозчики сделали бы еще больше льготных тарифов на авиабилеты для таких больших семей, в том числе на Новогодние праздники, то это и было бы самым лучшим подарком для многодетных семей в Год семьи", - заключила она.

https://1prime.ru/20241205/bilet-853366006.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, авиабилеты, бронирование билетов, многодетные семьи