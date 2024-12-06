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Для многодетных семей отменили ограничение на одновременную покупку билетов
Для многодетных семей отменили ограничение на одновременную покупку билетов - 06.12.2024, ПРАЙМ
Для многодетных семей отменили ограничение на одновременную покупку билетов
Многодетные семьи теперь могут приобрести более восьми авиабилетов за одно бронирование, сообщила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:00+0300
2024-12-06T18:00+0300
2024-12-06T18:00+0300
россия
госдума
авиабилеты
бронирование билетов
многодетные семьи
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Многодетные семьи теперь могут приобрести более восьми авиабилетов за одно бронирование, сообщила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. По ее словам, ранее многодетные семьи сталкивались с проблемой бронирования билетов на большое количество человек, в связи с ограничением на одновременную покупку билетов — не более 8-9 штук. "Многодетные семьи теперь могут купить билеты одним бронированием, без каких-либо ограничений по количеству. Для удобства на сайтах авиаперевозчиков, например, "Аэрофлот", "Авиакомпания "Победа" и "Уральские авиалинии" и других, размещена информация о порядке оформления и возможности бронирования авиабилетов для семей свыше восьми человек", - сказала она. По словам Школкиной, министерство транспорта РФ поддержало ее обращение по данной проблематике. Кроме того, ведомство провело большую работу с авиаперевозчиками, благодаря которой семьи свыше восьми человек теперь могут оформить и забронировать авиабилеты в отдельном разделе сайта авиаперевозчика, который легко найти через внутренний поиск. "Думаю, что если бы все авиаперевозчики сделали бы еще больше льготных тарифов на авиабилеты для таких больших семей, в том числе на Новогодние праздники, то это и было бы самым лучшим подарком для многодетных семей в Год семьи", - заключила она.
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россия, госдума, авиабилеты, бронирование билетов, многодетные семьи
РОССИЯ, Госдума, авиабилеты, бронирование билетов, многодетные семьи
Для многодетных семей отменили ограничение на одновременную покупку билетов
Школкина: многодетные семьи могут купить свыше 8 авиабилетов одним бронированием
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Многодетные семьи теперь могут приобрести более восьми авиабилетов за одно бронирование, сообщила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.
По ее словам, ранее многодетные семьи сталкивались с проблемой бронирования билетов на большое количество человек, в связи с ограничением на одновременную покупку билетов — не более 8-9 штук.
"Многодетные семьи теперь могут купить билеты одним бронированием, без каких-либо ограничений по количеству. Для удобства на сайтах авиаперевозчиков, например, "Аэрофлот", "Авиакомпания "Победа" и "Уральские авиалинии" и других, размещена информация о порядке оформления и возможности бронирования авиабилетов для семей свыше восьми человек", - сказала она.
По словам Школкиной, министерство транспорта РФ поддержало ее обращение по данной проблематике. Кроме того, ведомство провело большую работу с авиаперевозчиками, благодаря которой семьи свыше восьми человек теперь могут оформить и забронировать авиабилеты в отдельном разделе сайта авиаперевозчика, который легко найти через внутренний поиск.
"Думаю, что если бы все авиаперевозчики сделали бы еще больше льготных тарифов на авиабилеты для таких больших семей, в том числе на Новогодние праздники, то это и было бы самым лучшим подарком для многодетных семей в Год семьи", - заключила она.
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