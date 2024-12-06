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В МЭР назвали ожидаемый период запуска безвизового режима с Мьянмой

В МЭР назвали ожидаемый период запуска безвизового режима с Мьянмой - 06.12.2024, ПРАЙМ

В МЭР назвали ожидаемый период запуска безвизового режима с Мьянмой

Минэкономразвития России рассчитывает на запуск безвизовых поездок с Мьянмой в начале 2025 года, сообщил журналистам директор департамента многостороннего... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T11:04+0300

2024-12-06T11:04+0300

2024-12-06T11:04+0300

россия

мьянма

мэр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рассчитывает на запуск безвизовых поездок с Мьянмой в начале 2025 года, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев. "Заканчиваем на самом деле процессы, заканчивается консультация между МИДами двух стран, и надеемся, что уже в начале следующего года будет завершен этот процесс и соглашение будет подписано", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос о том, когда между Россией и Мьянмой будет запущен безвизовый режим. Он уточнил, что сейчас безвизовый режим действует в одностороннем порядке только для граждан Российской Федерации, которые прибывают в Мьянму. "Но у нас законодательство построено так, что, если мы хотим сделать безвизовый режим для них, нам нужно подписать новое двухстороннее соглашение об отмене виз", - пояснил Кондратьев в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".

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россия, мьянма, мэр