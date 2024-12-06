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Турция опровергла сообщения о приостановке броней отелей для туристов из РФ
Турция опровергла сообщения о приостановке броней отелей для туристов из РФ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Турция опровергла сообщения о приостановке броней отелей для туристов из РФ
Посольство Турции опровергло информацию ряда СМИ о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:16+0300
2024-12-06T17:16+0300
2024-12-06T17:16+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Посольство Турции опровергло информацию ряда СМИ о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий Турецкое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии ранее сообщило, что санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. "Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении посольства. "Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий. Все граждане России, планирующие отдохнуть в Турции, могут беспрепятственно продолжать делать раннее бронирование через туроператоров и туристические агентства, ведущие свою деятельность в России", - добавили в посольстве. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введенных США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
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туризм, россия, турция, бронирование отелей
Экономика, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, бронирование отелей
Турция опровергла сообщения о приостановке броней отелей для туристов из РФ
Посольство Турции: бронирование отелей туристами из России идет в обычном режиме
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Посольство Турции опровергло информацию ряда СМИ о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий
Турецкое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии ранее сообщило, что санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции.
"Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении посольства.
"Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий. Все граждане России, планирующие отдохнуть в Турции, могут беспрепятственно продолжать делать раннее бронирование через туроператоров и туристические агентства, ведущие свою деятельность в России", - добавили в посольстве.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введенных США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
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