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Турция опровергла сообщения о приостановке броней отелей для туристов из РФ

Турция опровергла сообщения о приостановке броней отелей для туристов из РФ - 06.12.2024, ПРАЙМ

Турция опровергла сообщения о приостановке броней отелей для туристов из РФ

Посольство Турции опровергло информацию ряда СМИ о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T17:16+0300

2024-12-06T17:16+0300

2024-12-06T17:16+0300

экономика

туризм

россия

турция

бронирование отелей

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Посольство Турции опровергло информацию ряда СМИ о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий Турецкое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии ранее сообщило, что санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. "Данная информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении посольства. "Раннее бронирование отелей для российских туристов продолжается в прежнем режиме и без каких-либо препятствий. Все граждане России, планирующие отдохнуть в Турции, могут беспрепятственно продолжать делать раннее бронирование через туроператоров и туристические агентства, ведущие свою деятельность в России", - добавили в посольстве. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введенных США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.

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туризм, россия, турция, бронирование отелей