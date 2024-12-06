https://1prime.ru/20241206/peskov-853385288.html
Песков рассказал о развитии двустороннего взаимодействия Москвы и Минска
Песков рассказал о развитии двустороннего взаимодействия Москвы и Минска - 06.12.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о развитии двустороннего взаимодействия Москвы и Минска
Сотрудничество России и Беларуси в сфере безопасности развивается и улучшается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T13:07+0300
2024-12-06T13:07+0300
2024-12-06T13:07+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Беларуси в сфере безопасности развивается и улучшается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Недружественное окружение заставляет нас еще более высокими темпами обсуждать вопросы обеспечения нашей безопасности, взаимного гарантирования безопасности и так далее, но сам по себе процесс гораздо более комплексный, и это в интересах народов наших двух стран", - отметил он.Он также сообщил, что договор о гарантиях безопасности между двумя странами будет заключен в рамках Союзного государства и в интересах обеих сторон.Песков отметил, что такой документ необходим из-за неспокойного окружения для России и Беларуси, что требует более интенсивных обсуждений вопросов безопасности.Ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать настоящий договор по инициативе МИД России.
https://1prime.ru/20241205/dogovor-853354559.html
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россия, белоруссия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Песков рассказал о развитии двустороннего взаимодействия Москвы и Минска
Песков: двустороннее взаимодействие России и Белоруссии развивается
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Беларуси в сфере безопасности развивается и улучшается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Недружественное окружение заставляет нас еще более высокими темпами обсуждать вопросы обеспечения нашей безопасности, взаимного гарантирования безопасности и так далее, но сам по себе процесс гораздо более комплексный, и это в интересах народов наших двух стран", - отметил он.
Он также сообщил, что договор о гарантиях безопасности между двумя странами будет заключен в рамках Союзного государства и в интересах обеих сторон.
Песков отметил, что такой документ необходим из-за неспокойного окружения для России и Беларуси, что требует более интенсивных обсуждений вопросов безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился подписать настоящий договор по инициативе МИД России.
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией