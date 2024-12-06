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Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил Песков - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил Песков
Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил Песков - 06.12.2024, ПРАЙМ
Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил Песков
Ситуация в Курском приграничье близка к развязке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:08+0300
2024-12-06T14:22+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Ситуация в Курском приграничье близка к развязке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ситуация... близка к развязке", - рассказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.Песков также подчеркнул, что ситуация будет нормализована в обязательном порядке. Кроме того, сложившаяся кризисная ситуация требует антикризисного управления. После заявления губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий, президент Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона.
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россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
14:08 06.12.2024 (обновлено: 14:22 06.12.2024)
 
Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил Песков

Песков: ситуация в Курской области близка к развязке, она будет нормализована

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Ситуация в Курском приграничье близка к развязке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ситуация... близка к развязке", - рассказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков также подчеркнул, что ситуация будет нормализована в обязательном порядке. Кроме того, сложившаяся кризисная ситуация требует антикризисного управления.
После заявления губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий, президент Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона.
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