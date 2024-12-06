https://1prime.ru/20241206/potrebiteli-853398910.html

В Союзном государстве ввели единые правила защиты прав потребителей

В Союзном государстве ввели единые правила защиты прав потребителей - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Союзном государстве ввели единые правила защиты прав потребителей

Декрет Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии о единых правилах в области защиты прав потребителей подписали в пятницу в Минске. Об этом... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T17:24+0300

2024-12-06T17:24+0300

2024-12-06T17:37+0300

россия

белоруссия

союзное государство

права потребителей

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МИНСК, 6 дек – ПРАЙМ. Декрет Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии о единых правилах в области защиты прав потребителей подписали в пятницу в Минске. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Кроме того, по итогам заседания высшего госсовета СГ была принята резолюция ВГС о ходе выполнения основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

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белоруссия

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россия, белоруссия, союзное государство, права потребителей