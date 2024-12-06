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Правительство РФ ожидает от "Транснефти" дивиденды не ниже 50% прибыли

Правительство РФ ожидает от "Транснефти" дивиденды не ниже 50% прибыли - 06.12.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ ожидает от "Транснефти" дивиденды не ниже 50% прибыли

Правительство РФ не ожидает, что "Транснефть" будет платить дивиденды меньше 50% прибыли по МСФО из-за роста налоговой нагрузки, сообщил журналистам... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T16:33+0300

2024-12-06T16:33+0300

2024-12-06T16:33+0300

экономика

россия

транснефть

правительство рф

дивиденды

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ не ожидает, что "Транснефть" будет платить дивиденды меньше 50% прибыли по МСФО из-за роста налоговой нагрузки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. В пресс-службе компании заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, предложили учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года. Как сообщала газета РБК, в письме Новаку трубопроводная компания просила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% на фоне роста налоговой нагрузки и отставания индексации тарифов от фактической инфляции. Отвечая на вопрос, не ожидается ли, что "Транснефть" в связи с ростом налоговой нагрузки будет платить по дивидендам меньше 50% прибыли, Новак сказал: "Нет, базово, исходя из того, что министерство закладывает в бюджете поступления, доходы в размере 50% чистой прибыли". Новак также сказал, что "Транснефть" направила предложение в правительство об увеличении тарифа на транспортировку нефти на фоне повышения налога на прибыль. "Да, "Транснефть" направила такое предложение, сейчас федеральные органы исполнительной власти, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС рассматривают это предложение с точки зрения его экономической обоснованности. В правительство поступят соответствующие доклады и будут потом приняты решения", - добавил он. Вице-премьер также напомнил, что "Транснефть", как и остальные госкомпании, платит дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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россия, транснефть, правительство рф, дивиденды