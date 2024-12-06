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В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) ввели чрезвычайное экономическое положение на фоне ситуации в энергетике. Об этом сообщила в пятницу... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T16:28+0300

2024-12-06T16:28+0300

2024-12-06T16:30+0300

экономика

приднестровье

режим чс

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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) ввели чрезвычайное экономическое положение на фоне ситуации в энергетике. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Отмечается, что президент заслушал доклады руководителей о готовности каждого министерства и ведомства к возможному отсутствию газоснабжения и помимо прочего поручил подготовить помещения для обогрева граждан, оказавшихся в сложной ситуации. "Обязательно должны быть предусмотрены обеды в пунктах обогрева. По завершении многочасового совещания членами совета безопасности принято единогласное решение о целесообразности введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения", — сказано в сообщении. Красносельский подчеркнул, что предварительная работа велась без лишнего шума и нагнетания, в отличие от Молдавии, в которой на теме газа публично спекулируют. "Тревожить людей раньше нужного, спекулировать, создавать какие-то информационные платформы для беспокойства людей – не в моих правилах. И сегодня нет 100%-ой гарантии как на поставку газа, так и на ее отсутствие. Но, тем не менее, мы должны готовиться к любому развитию событий", — сказал глава ПМР. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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приднестровье, режим чс