https://1prime.ru/20241206/pridnestrove-853395809.html
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) ввели чрезвычайное экономическое положение на фоне ситуации в энергетике. Об этом сообщила в пятницу... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:28+0300
2024-12-06T16:28+0300
2024-12-06T16:30+0300
экономика
приднестровье
режим чс
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) ввели чрезвычайное экономическое положение на фоне ситуации в энергетике. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Отмечается, что президент заслушал доклады руководителей о готовности каждого министерства и ведомства к возможному отсутствию газоснабжения и помимо прочего поручил подготовить помещения для обогрева граждан, оказавшихся в сложной ситуации. "Обязательно должны быть предусмотрены обеды в пунктах обогрева. По завершении многочасового совещания членами совета безопасности принято единогласное решение о целесообразности введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения", — сказано в сообщении. Красносельский подчеркнул, что предварительная работа велась без лишнего шума и нагнетания, в отличие от Молдавии, в которой на теме газа публично спекулируют. "Тревожить людей раньше нужного, спекулировать, создавать какие-то информационные платформы для беспокойства людей – не в моих правилах. И сегодня нет 100%-ой гарантии как на поставку газа, так и на ее отсутствие. Но, тем не менее, мы должны готовиться к любому развитию событий", — сказал глава ПМР. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://1prime.ru/20241127/postavki-853132476.html
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_a1179248f442e934f2f9da5ab0482076.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровье, режим чс
Экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, режим ЧС
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
В ПМР ввели чрезвычайное экономическое положение из-за ситуации в энергетике
ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) ввели чрезвычайное экономическое положение на фоне ситуации в энергетике. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
Отмечается, что президент заслушал доклады руководителей о готовности каждого министерства и ведомства к возможному отсутствию газоснабжения и помимо прочего поручил подготовить помещения для обогрева граждан, оказавшихся в сложной ситуации.
"Обязательно должны быть предусмотрены обеды в пунктах обогрева. По завершении многочасового совещания членами совета безопасности принято единогласное решение о целесообразности введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения", — сказано в сообщении.
Красносельский подчеркнул, что предварительная работа велась без лишнего шума и нагнетания, в отличие от Молдавии, в которой на теме газа публично спекулируют. "Тревожить людей раньше нужного, спекулировать, создавать какие-то информационные платформы для беспокойства людей – не в моих правилах. И сегодня нет 100%-ой гарантии как на поставку газа, так и на ее отсутствие. Но, тем не менее, мы должны готовиться к любому развитию событий", — сказал глава ПМР.
Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Украины не избежать. Эксперт оценил пути поставок газа в Приднестровье