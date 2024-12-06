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Эксперты ждут снижения российского рынка акций и рубля на следующей неделе

Эксперты ждут снижения российского рынка акций и рубля на следующей неделе - 06.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты ждут снижения российского рынка акций и рубля на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают легкого снижения российского рынка акций за следующую неделю и незначительного ослабления рубля к юаню и... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T23:00+0300

2024-12-06T23:00+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают легкого снижения российского рынка акций за следующую неделю и незначительного ослабления рубля к юаню и доллару; евро, наоборот, понизится к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 0,2%, до 2531 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю поднимется в пределах 1 доллара, до 72,4 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,055 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 18 копеек - до 13,59 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 76 копеек, до 100,18 рубля, евро - упадет на 90 копеек, до 105,40 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА На предстоящей неделе инвесторы в мире в первую очередь будут оценивать ноябрьскую ценовую статистику в США, которая во многом определит решения на заседании ФРС на следующей неделе. Если ценовое давление усилится сильнее прогнозов, индекс доллара DXY вырастет в сторону 106,5 п. в ожидании более жестких действий ФРС. Мировой рынок также будет отыгрывать ряд данных из Китая и итоги заседания ЕЦБ, которые повлияют на динамику евро. Отдельно для рынка сырья будет важной публикация месячных отчетов ОПЕК и МЭА", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Если организации заметно снизят свои прогнозы по спросу на сырье, фьючерсы Brent рискуют на время уйти к 70 долларам за баррель, но перенос сроков по добыче ОПЕК+ будет ограничивать потенциал ухода котировок ниже этого уровня, добавил он. "Мировые фондовые рынки взяли паузу после достижения очередных исторических максимумов. Инвесторы настроены позитивно, о чем говорит реакция лишь на поддерживающие новости. Так, выступление главы ФРС США оказалось в большей степени "ястребиным". Оценки состояния экономики улучшаются, что позволяет прийти к более медленному темпу смягчения денежно-кредитной политики. В действительности ряд экономических показателей рисуют чуть более уверенную перспективу для экономик США, тогда как набор инфляционных показателей замедлил свое приближение к цели", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Не исключено, что текущая коррекция фондового рынка продолжится, увеличивая возможности для рождественского "ралли", добавляет он. "Мы ожидаем статистику инфляции за ноябрь. Эти показатели позволят оценить потенциал повышения ключевой ставки", - отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". РУБЛЬ ПОИЩЕТ КУРС Ситуация на валютном рынке может развиваться в позитивном для рубля ключе в ближайшее время: продажи Банка России заместили выпавшие из-за последних финансовых санкций США объемы экспортеров, в то же время импортеры по-прежнему испытывают трудности при платежах, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Весьма вероятно, что формируемый навес предложения может направить курс юаня "под" отметку 13,5 рубля. Более низкие уровни будут выглядеть не вполне оправданными с экономической точки зрения и могут вызвать обратную реакцию регулятора - динамика курсов в декабре продолжит определяться в первую очередь действиями ЦБ", - добавляет он. На грядущей неделе рубль может продолжить укрепляться в рамках коррекции, но потенциал возврата курса юаня к 13 рублям пока все же выглядит ограниченным, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Ключевым негативным фактором для рынка акций по-прежнему остается жесткая ДКП, - в первую очередь, опасения по повышению ключевой ставки по итогам заседания регулятора 20 декабря и перспектива затягивания периода высокой ставки, в то время как позитивные ожидания по геополитике вряд ли будут подкреплены значимыми новостями до следующего года. Так что на заметное улучшение настроений на рынке акций не рассчитываем", - рассказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Также на следующей неделе он опасается новой волны снижения индекса Мосбиржи на минимумы года. "Основной негатив, как видится, уже заложен в текущих ценах, большинство акций явно перепроданы. При отсутствии нового негатива на предстоящей неделе борьба за удержание выше 2500 пунктов продолжится, индекс Мосбиржи способен подтянуться поближе к 2600 пунктов", – считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Сейчас взор инвесторов обращен на форум "Россия зовет", где выступают лидеры крупного бизнеса и представители регулятора. Самое важно для рынка - выступления представителей Банка России. Общее мнение - оставить таргет инфляции на уровне 4% и достичь этого уровня даже ценой замедления экономики и банкротства ряда бизнесов с высокой долговой нагрузкой и низкой эффективностью. В рамках этих высказываний и данных по инфляции и кредитованию предполагаем, что ключевая ставка будет повышена до 23% на заседании в декабре", - отметил Кирилл Климентьев из "Цифра брокер".

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, юань