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Прямая линия Путина состоится 19 декабря - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Прямая линия Путина состоится 19 декабря
Прямая линия Путина состоится 19 декабря - 06.12.2024, ПРАЙМ
Прямая линия Путина состоится 19 декабря
Ежегодная прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T13:42+0300
2024-12-06T14:11+0300
политика
россия
владимир путин
прямая линия
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Ежегодная прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Прямая линия, действительно, состоится 19 декабря", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам официального представителя Кремля, на мероприятие будут аккредитованы журналисты из федеральных, региональных и международных СМИ.Большая часть присутствующих будет состоять из иностранных журналистов, работающих по аккредитации на территории Российской Федерации, но также присутствуют и западные СМИ, которые специально прибудут на мероприятие, заметил Песков.Отмечается, что сбор вопросов для этого мероприятия начнется в воскресенье вечером и будет осуществляться через СМС, веб-сайт и социальные сети.Сбор вопросов начнется в полночь в соответствующих часовых поясах, начиная с Дальнего Востока. Все механизмы сбора будут доступны бесплатно для жителей России. Вопросы можно задавать как традиционным способом через телефон, где можно пообщаться с операторами или оставить сообщение на автоответчике, так и через СМС.Песков также добавил, что организаторы прямой линии президента будут использовать искусственный интеллект для обработки вопросов граждан.
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россия, владимир путин, прямая линия
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, прямая линия
13:42 06.12.2024 (обновлено: 14:11 06.12.2024)
 
Прямая линия Путина состоится 19 декабря

Песков: прямая линия президента Путина пройдет 19 декабря

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Ежегодная прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Прямая линия, действительно, состоится 19 декабря", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам официального представителя Кремля, на мероприятие будут аккредитованы журналисты из федеральных, региональных и международных СМИ.
Большая часть присутствующих будет состоять из иностранных журналистов, работающих по аккредитации на территории Российской Федерации, но также присутствуют и западные СМИ, которые специально прибудут на мероприятие, заметил Песков.
Отмечается, что сбор вопросов для этого мероприятия начнется в воскресенье вечером и будет осуществляться через СМС, веб-сайт и социальные сети.
Сбор вопросов начнется в полночь в соответствующих часовых поясах, начиная с Дальнего Востока. Все механизмы сбора будут доступны бесплатно для жителей России. Вопросы можно задавать как традиционным способом через телефон, где можно пообщаться с операторами или оставить сообщение на автоответчике, так и через СМС.
Песков также добавил, что организаторы прямой линии президента будут использовать искусственный интеллект для обработки вопросов граждан.
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