https://1prime.ru/20241206/putin-853386225.html

Прямая линия Путина состоится 19 декабря

Прямая линия Путина состоится 19 декабря - 06.12.2024, ПРАЙМ

Прямая линия Путина состоится 19 декабря

Ежегодная прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T13:42+0300

2024-12-06T13:42+0300

2024-12-06T14:11+0300

политика

россия

владимир путин

прямая линия

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Ежегодная прямая линия президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Прямая линия, действительно, состоится 19 декабря", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам официального представителя Кремля, на мероприятие будут аккредитованы журналисты из федеральных, региональных и международных СМИ.Большая часть присутствующих будет состоять из иностранных журналистов, работающих по аккредитации на территории Российской Федерации, но также присутствуют и западные СМИ, которые специально прибудут на мероприятие, заметил Песков.Отмечается, что сбор вопросов для этого мероприятия начнется в воскресенье вечером и будет осуществляться через СМС, веб-сайт и социальные сети.Сбор вопросов начнется в полночь в соответствующих часовых поясах, начиная с Дальнего Востока. Все механизмы сбора будут доступны бесплатно для жителей России. Вопросы можно задавать как традиционным способом через телефон, где можно пообщаться с операторами или оставить сообщение на автоответчике, так и через СМС.Песков также добавил, что организаторы прямой линии президента будут использовать искусственный интеллект для обработки вопросов граждан.

https://1prime.ru/20240716/kreml-850142755.html

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россия, владимир путин, прямая линия