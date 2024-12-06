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Путин отметил согласованную макроэкономическую политику РФ и Белоруссии
Путин отметил согласованную макроэкономическую политику РФ и Белоруссии - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин отметил согласованную макроэкономическую политику РФ и Белоруссии
Российские и белорусские экономические ведомства проводят согласованную макроэкономическую политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:21+0300
2024-12-06T15:21+0300
2024-12-06T16:04+0300
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Российские и белорусские экономические ведомства проводят согласованную макроэкономическую политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу в Минске участвует в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства. Он отметил хорошо отлаженную работу механизмов практического сотрудничества Союзного государства. По его словам, на регулярной основе проходят заседания совета министров, ведомства двух стран при поддержке постоянного комитета Союзного государства проводят согласованную макроэкономическую политику, содействуют налаживанию отраслевого взаимодействия, координируют вопросы, связанные с функционированием финансовых рынков и банковских систем. Российский лидер добавил, что Москва и Минск в рамках Союзного государства расширяют деловые контакты и кооперационные связи, а также создаются условия для стабильного, устойчивого роста экономик двух стран."Растут масштабы двусторонней промышленной кооперации (России и Белоруссии - ред.) с акцентом на импортозамещение и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что очень важно в современных условиях, а еще важнее на перспективу", — сказал он.Путин также рассказал, что Москва и Минск совместно работают над минимизацией ущерба от санкций и других рестрикций. По его словам, промышленное сотрудничество России и Белоруссии выстраивается с акцентом на импортозамещение. При этом он признал наличие проблем, связанных с "определенными ограничениями". Президент РФ также отметил, что освобождение внутреннего российского рынка для наших производителей в области реального производства в промышленности в целом, так же, как и в свое время это было с сельхозпроизводством, в конечном итоге играет больше положительную роль, чем создает проблем.Российский лидер добавил, что партнерство Москвы и Минска налажено не только в области промышленности, но и в наукоемких отраслях — в цифровизации и микроэлектроники, в сфере информатизации.Путин подчеркнул, что отношения двух стран строятся на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга.
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россия, белоруссия, владимир путин, союзное государство
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Союзное государство
Путин отметил согласованную макроэкономическую политику РФ и Белоруссии
Путин: ведомства РФ и Белоруссии ведут согласованную макроэкономическую политику
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Российские и белорусские экономические ведомства проводят согласованную макроэкономическую политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу в Минске участвует в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
Он отметил хорошо отлаженную работу механизмов практического сотрудничества Союзного государства. По его словам, на регулярной основе проходят заседания совета министров, ведомства двух стран при поддержке постоянного комитета Союзного государства проводят согласованную макроэкономическую политику, содействуют налаживанию отраслевого взаимодействия, координируют вопросы, связанные с функционированием финансовых рынков и банковских систем.
Российский лидер добавил, что Москва и Минск в рамках Союзного государства расширяют деловые контакты и кооперационные связи, а также создаются условия для стабильного, устойчивого роста экономик двух стран.
"Растут масштабы двусторонней промышленной кооперации (России и Белоруссии - ред.) с акцентом на импортозамещение и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что очень важно в современных условиях, а еще важнее на перспективу", — сказал он.
Путин также рассказал, что Москва и Минск совместно работают над минимизацией ущерба от санкций и других рестрикций. По его словам, промышленное сотрудничество России и Белоруссии выстраивается с акцентом на импортозамещение. При этом он признал наличие проблем, связанных с "определенными ограничениями". Президент РФ также отметил, что освобождение внутреннего российского рынка для наших производителей в области реального производства в промышленности в целом, так же, как и в свое время это было с сельхозпроизводством, в конечном итоге играет больше положительную роль, чем создает проблем.
Российский лидер добавил, что партнерство Москвы и Минска налажено не только в области промышленности, но и в наукоемких отраслях — в цифровизации и микроэлектроники, в сфере информатизации.
Путин подчеркнул, что отношения двух стран строятся на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга.
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